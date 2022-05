La triste historia tiene nombre y se llama Emilce. La adolescente tiene 16 años, es de Buenos Aires y pasó del sueño de toda chica de su edad a la pesadilla a raíz de la necesidad que tiene en su vida cotidiana junto a su familia. A través de Facebook, publicó un aviso en el que ofrece la prenda por $2000 porque no tiene para comer. “El día que lo venda me voy a comprar al chino”, afirmó.

La joven bonaerense está decidida a desprenderse de su vestido favorito para enfrentar la crisis. El símbolo de su noche inolvidable es la alternativa a un presente para el olvido. “Los vestidos de 15 están muy caros hoy en día, yo lo vendo casi regalado, a $2000”, contó.

A su corta edad, ya tiene en claro qué hacer para sobrevivir. Emilse es la más grande en una familia de cinco hermanas, y junto con Zulma, su mamá, sacan adelante a su familia, o al menos lo intentan. “Estoy muy desesperada, tengo cinco hermanitas. Mi padrastro no nos pasa plata y tienen hambre", agregó.

"Necesito ayudar a mi mamá porque es mamá y papá a la vez”, comentó en dialogo con TN acerca de la responsabilidad que tiene por ser la hermana más grande.

Su mamá está desempleada y se la rebusca como puede para ser el sostén de su familia, pero no alcanza. La Asignación Universal por Hijo, los bolsones de comida que reparte el comedor y las rosquitas que venden en la puerta de su casa, son las columnas de una familia que sobrevive.

Según Emilse, en las bolsas de alimentos vienen productos como fideos, arroz y puré de tomate. "No viene carne ni verduras, y la carne sin color no tiene sentido, no tiene gusto a nada", indicó con inocencia.

“Comprar carne y verduras es imposible”, aseguró, al mismo tiempo que proyecta con la potencial venta de su vestido: “El día que lo venda me voy a comprar al chino”, añadió. Una niña, bonita y sobreviviente, que dejó de soñar con sus 15 para vivir la pesadilla de no tener para comer.