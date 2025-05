Del playón al futuro: el proyecto comunitario que late en el norte de Comodoro

A una organización no gubernamental se la podría definir como un grupo de personas que trabajan fuera de los márgenes de un gobierno y que se ocupan de realizar proyectos sociales, culturales, etc., con el objetivo de generar cambios en una comunidad.

Pies en el barrio está conformado por mujeres y hombres que se preocupan por el bien común y que se agruparon con el objetivo de transformar la realidad de aquellos que, en sectores más vulnerables, no pueden acceder a sus derechos más básicos.

Comipa es un barrio popular de la zona norte al que se accede por la Avenida Nahuel Huapi, a pocos metros de la Asociación de Karting Patagonia Sur, en km 8. Allí, en el playón deportivo, es donde se reúnen todos los fines de semana los voluntarios de la organización Pies en el Barrio.

Martina Nucera y Carlos Paredes son referentes de esta organización y, en una entrevista con ADNSUR, compartieron parte del trabajo que realizan.

“Hay personas que, por pertenecer a ciertos sectores, no pueden acceder a espacios de recreación, de juego, de aprendizaje, y ellos también tienen derecho a vivir esas experiencias. Nosotros tratamos de llegar a donde no llegan las políticas públicas”, expresó Martina.

“Entendemos que nadie se salva solo. Nosotros acompañamos, brindamos herramientas y realizamos las gestiones que estén a nuestro alcance para tratar de satisfacer derechos”, explicó Carlos.

Quien acuda a un día de actividades propuestas por la organización en el barrio Comipa podrá observar a niñas, niños y jóvenes que juegan, y a su alrededor madres que conversan, mate de por medio, y que pasean en carritos a los más pequeños. Un tráiler blanco, un playón y algunas personas con remeras negras que anuncian en su espalda: “Hasta que todo sea como lo soñamos”.

Pies en el barrio propone espacios de juegos para los más grandes y los más pequeños. Se organizan en postas que los participantes elijan en función de sus deseos e intereses. Los espacios de lectura, rincón de masas, bloques, circo, crochet, fútbol, vóley e inflable se convierten en la atracción de COMIPA los fines de semana.

JUGAR Y VINCULARSE

El juego podría tomarse como un estado natural de la niñez y la adolescencia, pero no es un hecho tan sencillo. De hecho, existe una convención internacional sobre los derechos de la niñez y también una ley nacional N.º 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El juego permite el desarrollo cognitivo, vincular, emocional y físico; entonces -atención- es importante que estos espacios se mantengan. La pregunta es ¿Por qué alguien diría que este derecho fundamental podría ser vulnerado?

Ante esta duda, Carlos respondió: “La presencia de niños en un espacio público es señal de buena salud. Cuando nos reunimos en la plaza a jugar, las familias salen porque saben que en esos momentos no es un lugar de consumo ni de peligro. Cuando estamos jugando, los malos tienen que buscarse otro lugar.”

También explicó que hay muchas cosas en una sociedad que limitan el juego. Se diseñan espacios públicos que no están pensados para niños, no son accesibles, ya que se construyen lejos de las periferias, y quienes no tienen movilidad o familia con disponibilidad no pueden llegar a esos espacios.

Era un domingo de finales de abril y no solo se jugaba en el playón de COMIPA, sino que también se festejaban los cumpleaños del mes.

En pocos minutos, el lugar se convirtió en zona de juegos, y el gris del paisaje se pintó de colores. Un inflable de Mickey comenzó a tomar la calle y, con cuerdas, se delimitaban las postas de juegos. Una carpa playera se transformó en el rincón de lectura, y el cemento de las veredas se llenó de masas y bloques de colores.

En el tráiler, un grupo de voluntarios organizaba la comida para la merienda, y, sobre un costado, integrantes de salud pública esperaban a quienes quisieran vacunarse contra la gripe. En la cancha, Caito Carlos Paredes comenzó a llamar a los concurrentes, ya que en minutos comenzaban las actividades.

En poco tiempo se armó una ronda de chicas y chicos y el saludo fue el puntapié para comenzar la tarde. Caito hablaba fuerte, pero no gritaba: “¿Cómo pasaron la semana?”, repitió varias veces la misma pregunta. Un desfile de manos llenas de dedos hacia arriba, puños abiertos y cerrados describía los días de los chicos.

Antes de comenzar a jugar, repasaron entre todos las reglas de la tarde y las voces comenzaron a salir de la ronda: - tratarse bien, no agredir, no empujarse, respetar las filas, escuchar al compañero -

“Jugar con el otro nos permite conocer el límite del cuerpo, interiorizar normas, ponernos de acuerdo; jugar genera un vínculo”, indicó Caito.

Pies en el barrio tiene reglas que repasan en todos los encuentros: “cuidarme, cuidar al compañero y cuidar el espacio”. Dentro de los cuidados personales se trabajan los ejes de la ESI (Educación Sexual Integral) y, respecto al cuidado del espacio, es cuidar la plaza, los elementos que utilizan para los juegos, etc.

“Las pibas y los pibes del barrio son los protagonistas, ya que ellos hace años son los que decidieron el lugar, lo soñaron, lo dibujaron, y hoy es una realidad. Nosotros solo accionamos y gestionamos. Ellos tomaron una pala y limpiaron”, aseguró Martina.

POSTAS DE JUEGO Y ESCUCHA ACTIVA

Una vez que estaban armadas las postas, los chicos iban rotando en cada una de ellas. En todas hay profesores dispuestos a compartir y a escuchar activamente. Durante el juego se pueden percibir alertas y señales sobre algún derecho vulnerado o situaciones de violencia.

“Dentro del equipo hay compañeros profesionales, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, y ante alguna situación accionamos un protocolo, se habla con el servicio de protección al menor, con la oficina de derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, y recurrimos a distintas oficinas que puedan trabajar esta situación”, indicó Martina.

REDES Y COMUNIDAD

Pies en el barrio tiene claro que cuando estos jóvenes quieran seguir estudiando se van a encontrar posiblemente con una limitación económica y por lo tanto es para ellos muy importante darles algún tipo de formación que les permita una rápida salida laboral, que les garantice los estudios, para que no tengan que decidir entre trabajar o estudiar, sino que puedan hacer una verdadera elección.

“Tenemos vínculo con la universidad y a veces realizamos actividades con centros estudiantes, carreras. La idea es dar herramientas para que ellos puedan elegir y terminar una carrera, pensamos en una universidad accesible para todos, no solo para algunos”, indicó Martina.

Los espacios de encuentro, de juego permiten conformar un vínculo, conocerse con el otro, entender que hay cosas que no solo le pasan a uno, sino que tal vez al vecino también le suceden. Todos tienen algo para ofrecer a los demás y eso tiene que ver con fortalecimiento de la comunidad.

Necesitar ayuda y saber que se puede contar con ella es fundamental y eso también se refleja a partir del juego: los equipos de fútbol de los jóvenes comenzaron a pedirle a los referentes de la organización que arbitren los partidos para evitar algunas situaciones de violencia física y verbal que se han desarrollado en estos últimos tiempos.

ROPERO COMUNITARIO Y UTILES ESCOLARES

La organización cuenta con un ropero que comunitario que los días de actividad arman al costado del playón deportivo para que los que necesitan algo accedan libremente: ropa de abrigo, zapatillas, todo está a disposición. También hay un banco de útiles escolares y de alimentos para quienes lo requieran.

CUMPLEAÑOS

Este festejo representa no solo una fiesta y una torta muy rica, sino que es parte de la identidad de las personas.

“Nos ha pasado en otros espacios que hay chiques que no saben cuál es el día de su cumpleaños. Celebramos la vida, la existencia de cada niña y niño”, enfatizó Caito.

Son más de 20 integrantes los que conforman la organización Pies en el barrio. Hay profesionales del área de las ciencias sociales, trabajadores del estado, privados, también vecinos y jóvenes del barrio. Algunos provienen de otra organización: Espacio Carlos Mugica.

“Hay personas que tal vez no le ponen el cuerpo a las actividades, pero nos acompañan de otras formas, las mamás que cocinan para las actividades, ponen su trabajo y tiempo, nosotros aportamos la materia prima”, indicó Martina.

Pies en el barrio es una organización que se autodefine como militantes del quehacer diario, que busca la transformación social. Ellos no solo trabajan los fines de semana, la tarea es diaria, se organizan, piensan actividades, se organizan en comisiones por temáticas y desarrollan plenarios para analizar el rumbo de trabajo.

