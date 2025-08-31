Lo que se pensó como una boda soñada en el Cerro Chenque se convirtió en una ceremonia inolvidable, en un lugar tan inesperado como simbólico: una estación de servicio, al pie del cerro, frente al mar y a orillas de la ruta.

Debido a una alerta meteorológica por fuertes vientos, Fabián y Antonia tuvieron que cambiar sus planes sobre la marcha, a pocas horas de dar el “sí”. Pero lo que parecía un obstáculo se resolvió de la mejor manera.

A una semana del casamiento que se viralizó en Comodoro Rivadavia y emocionó a todos, ADNSUR pudo dialogar con sus protagonistas.

Fabián Deharbe tiene 60 años y llegó desde Paraná, Entre Ríos, hace 22. Luego se sumaron sus hijos Stefanía y Ariel, junto Haydee, su esposa.

Por su parte, Antonia tiene 52 años y llegó desde Puerto Esperanza, Misiones hace 15. Sin embargo, en la vida dicen que las casualidades no existen, y que uno se encuentra con quien está destinado a conocer en el momento justo. Y eso, puede ser lo que pasó entre Fabián y Antonia.

“Nos conocimos en 2020 en un multinivel. Al principio éramos como socios. Después, llegó la pandemia, yo quedé parado por unas cuestiones personales y ella se quedó sin trabajo. Le aumentaron el alquiler al doble, también se le vencía el contrato, y yo ya había quedado solo hacía un tiempo largo. Habíamos tenido unas salidas, habíamos ido a Gobernador Costa. Ella me llevó como para salir de la mala situación económica que estaba pasando”, comenzó contando Fabián. “Lo nuestro se generó ahí”, agregó Antonia.

“A mí ella me conoció en uno de los peores momentos de mi vida y me empujó a hacer panes caseros, tortas fritas, calzones rotos. Yo estuve un tiempo vendiendo al costado de la ruta. Ya estábamos ahí conociéndonos un poquito, no éramos todavía novios, estábamos ahí y yo me la jugué. Vi que había buena onda, estábamos trabajando con el tema de las comidas, teníamos un montón de clientes. Le propuse que nos juntemos en forma provisoria. Era como una prueba. Si funcionaba, bien, y si no, cada uno a su casa.”

Recordaron que esta propuesta se dio una semana antes de que decretaran la pandemia por COVID-19 y el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) en marzo de 2020 en todo el país.

“Ahí nos juntamos y ahí también empezó a generarse esta relación más fuerte. Después, una cosa llevó a la otra. Yo empecé a trabajar nuevamente y, cuando me empecé a acomodar, ella un día me dijo: ‘creo que llegó el momento de que me haga a un lado, que hagas tu vida’”, contó.

Sin embargo, se había generado algo muy fuerte entre ellos, y Fabián valoró el importante apoyo que ella le dio en un momento vital. “Me conoció en un momento difícil y se quedó al lado mío. Entonces, yo elegí que siga a mi lado. Si esto va a mejorar, yo quiero que siga estando conmigo, porque es la persona que me ayudó a salir del pozo”, resaltó.

“Hubo un montón de gente que me conocía de años y a la que le importó poco mi situación, y ella, que me conocía poco, estuvo al lado. Si algo bueno va a pasar en mi vida, ella tiene que ser parte de eso bueno. Así nos conocimos y se fue formando todo esto”, señaló Fabián.

LA PROPUESTA DE CASAMIENTO

En 2024, Fabián decidió dar un paso en la relación. Era una situación que ya venía pensando, y que, de igual manera, decidió contarle a sus hijos. En junio se reunió con Stefanía y Ariel a desayunar en el centro de Comodoro. En esa ocasión, les dijo que quería proponerle matrimonio a Antonia. Fabián quería saber qué pensaban, y ellos estuvieron completamente de acuerdo, apoyándolo y destacando que era su vida y su decisión.

Así que avanzó con la propuesta, siguiendo el consejo de su hija de que fuera algo romántico y lindo. Decidió proponerle matrimonio en el cerro Papagoykop, conocido como “La Caracola”, en Astra.

“Fue un sábado de agosto de 2024. Ella tenía planeadas otras cosas ese día”, contó. Por eso la convenció de pasar el día comiendo un asado en casa. Después, como se hacía tarde, la invitó a tomar una sidra en un cerro del barrio. “No podía ocultar tantas cosas. Siempre vamos y llevamos un mate o agua, pero nunca una sidra”, recordó.

Un par de días antes, fue a retirar el anillo de compromiso a una joyería. Para que ella no sospechara, se las ingenió para que saliera de la habitación mientras él aprovechaba para esconder el anillo. También envolvió dos copas con un repasador para evitar romperlas y metió todo en la mochila. Copas, sidra y anillo. Con todo listo, salieron, sabiendo que en esa época, pleno invierno patagónico, oscurece temprano.

"Cuando subimos al cerro, yo siempre la acompaño, la cuido, no la dejo sola. Ese día me iba solo adelante para preparar todo, y a ella le llamaba la atención que la dejara atrás", explicó.

En el momento justo, mientras ella miraba el paisaje, él se arrodilló, sacó las copas, la sidra, y cuando tomó el anillo para hacer la pregunta, ella se dio vuelta. En ese instante, sin tiempo para seguir con el plan, improvisó: “¿Querés casarte conmigo?”. “No me dio tiempo a nada y tuve que cambiar lo que tenía planeado”, reconoció.

Si bien tenía dudas sobre cómo tomarían la noticia los hijos de Fabián. “Yo respeto la unión que hay entre ellos porque él respeta la mía con mis hijas. Yo estaba preocupada si no le gustaba. Siempre nos juntamos en familia y yo no quería que eso se rompiera”, aclaró Antonia. Sin embargo, él le contó que apoyaban su decisión. Y finalmente aceptó la propuesta.

Sobre la elección del cerro, contaron que tienen espíritu de “aventureros”. “No somos de andar en lugares lujosos porque elegimos otras cosas. El lugar lujoso para nosotros es el cerro, el mar, la ‘Rinconada’ (un cañadón ubicado en Astra). Esas cosas las apreciamos un montón. Escuchar la nada, el silencio, sentir la brisa que te golpea la cara. Aprendimos de lo que vamos leyendo y viendo. Elegí el cerro porque ahí encontramos esa paz que a veces buscamos”, aclaró.

“Después nos demoramos un año por cuestiones de papelerío. Ella viene de un divorcio, yo de la viudez. Encima estamos lejos de nuestras ciudades natales para conseguir la documentación que nos pidieron”, indicó. Ya en 2025, el 10 de julio, sacaron turno para casarse el 23 de agosto, eligiendo un lugar especial y simbólico de la ciudad, el Cerro Chenque. “Pero no podíamos prever el clima de ese día”, resaltó Antonia.

LA ALERTA POR VIENTO Y LA DECISIÓN DE CASARSE EN LA ESTACIÓN

El día previo al casamiento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta por fuertes vientos. “El viernes muchos nos decían si teníamos un plan B. Estábamos pensando en opciones, como conseguir un motorhome. Teníamos que tener cuatro testigos porque iba a ser al aire libre: dos matrimonios amigos y amistades en común”, contó.

“El sábado, cerca de las 10:30 o las 11 horas, la jueza nos mandó un mensaje mencionando el viento. Había alerta y nos dijo que era imposible hacerlo al aire libre en el cerro”, recordó.

De esta manera, empezaron a buscar alternativas. Fueron a la Costanera, cerca del refugio de guardavidas, pero había remolinos y se esperaban ráfagas intensas. Fue entonces cuando Fabián pensó en la estación de servicio.

Fueron hasta la estación, hablaron con una encargada, dejaron su número y esperaron la confirmación para usar el lugar. “Nos habían ofrecido un instituto en Kilómetro 3, pero ya íbamos a estar adentro, y yo no quería que fuera así. Más allá de que en la estación también íbamos a estar adentro, iba a ser con la naturaleza más presente”, explicó.

Cerca de las tres de la tarde, recibieron el llamado. La estación les daba el ok para usar el espacio. Les dijeron que podían realizar la ceremonia tranquilos. Cabe recordar que habían anticipado que sería algo íntimo. La jueza, sus hijos y los cuatro testigos. Pero nada salió como lo esperaban.

Avisaron rápido que la boda sería en la estación y que debían estar allí a las cinco de la tarde. En tanto, un excompañero de trabajo los pasó a buscar con un auto especialmente decorado y los llevó. Al llegar, lo que encontraron los sorprendió. Adentro, había mucha más gente de la que imaginaban. Sus hijos, yernos, los nietos de Antonia, amigos, conocidos y hasta clientes. Mucho más de lo que habían pensado en un primer momento. Todos los miraban con alegría, incluso los empleados. Además, uno de los playeros, que conocía a Fabián se lo notó muy emocionado y se viralizó en los videos.

Fabián reconoció que “fue todo muy loco”. “Venimos de vivir cada uno su historia. Esto fue un encuentro de emociones, de sensaciones, de sentimientos y le damos mucha importancia a eso”

Contó también que muchos le preguntaban por qué estaba tan nervioso ese día. Y aseguró que no es lo mismo casarse de joven que de grande. “de joven, te casas delante de tus padres si tenes la posibilidad de que esten vivos, delante de tus hermanos, tíos, amigos. Pero ahora, nos casamos frente a nuestros hijos. El ángulo de la información para la mente es otro.”

También destacó algo que ambos valoraban mucho, La unión entre sus familias. “El respeto entre sus hijos y los míos es impresionante. Podemos compartir todas las juntadas y eso es hermoso.”

Si bien, luego del casamiento pensaban hacer solo una cena pequeña, se dio una emotiva fiesta con personas muy valiosas para sus vidas.

"Las cosas se reacomodaron en el transcurso de la tarde. Yo termino esperándola adentro de un salón, y ella entra del brazo con mi hija y mi hijo. Mientras que sus hijas estaban conmigo. En el salón nos encontramos con un grupo de amigos que fuimos haciendo a lo largo de nuestra historia. No nos imaginábamos todo lo que íbamos a vivir esa noche", destacó.

“Un amigo nos dijo que esto que vivimos es algo que generamos con Antonia. Hoy tomo conciencia de eso. Durante mucho tiempo ayudamos a un montón de personas en distintas situaciones y esa gente después se olvidó. No lo hacíamos por interés, pero para mí el agradecimiento más grande es que no me traicionen. Y terminó en eso.”

Fabian y Antonia coinciden en que lo que todo lo que alguna vez hicieron por los demás, de alguna manera, el universo se los está devolviendo a través de otras personas. Por lo tanto, se trata de una enseñanza con la importancia de creer, confiar y sentirse merecedores de lo que les pasa.

EL SUEÑO DE AVANZAR CON SINBAD KAYAKS

En diálogo con este medio, el flamante matrimonio compartió que uno de sus grandes objetivos es seguir desarrollando Sinbad Kayaks, un proyecto que vienen construyendo con esfuerzo y que planean potenciar en los próximos meses.

“Más allá de que no somos comodorenses natos, nos encantaría poder ser embajadores de esta ciudad y de la provincia”, concluyó Fabián, dejando entrever que lo que viene será muy importante.