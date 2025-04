Luego de la muerte del Papa Francisco y las repercusiones alrededor del mundo, el cura Rodolfo Costa Heredia habló con la prensa y recordó el gesto cercano que tuvo con él cuando decidió dejar Buenos Aires para misionar en Comodoro Rivadavia.

Costa Heredia indicó que su vínculo personal con el pontífice se dio desde los años en que Jorge Mario Bergoglio fue arzobispo, que reflejó la humildad y el compromiso social que luego definieron su papado.

“Yo soy de la diócesis de Buenos Aires, y cuando lo nombraron arzobispo, todos los sacerdotes teníamos su número personal. Podíamos llamarlo a cualquier hora ante cualquier dificultad, y él siempre estaba dispuesto a atender. La cercanía era muy fuerte”, explicó el cura.

“Él insistía en que el sacerdote tenía que ser sencillo, humilde y cercano a la gente, y lo mostraba con su vida. En Buenos Aires vivía en un departamentito al lado del Obispado, usaba colectivo o subte, teniendo coche oficial, que no utilizaba”, agregó.

Sin embargo, recordó una anécdota con el Papa Francisco y un inolvidable regalo que recibió antes de viajar a la Patagonia.

"Cuando decidí venir al sur a misionar a Comodoro, hablé con él y me autorizó. Ese día me regaló un CD de Gardel y me dijo: ‘Esto es para que no te olvides de Buenos Aires’. Era una cosa sencilla, pero que mostraba su cercanía. Él escuchaba tango y me dio uno de sus discos", reveló.

Por otra parte, reveló que siempre mantenían un contacto e incluso recibía mucha ayuda. "Siempre me preguntaba cómo andaba. Varias veces me ayudó concretamente, por ejemplo, para construir la capilla Cristo Obrero, mandando plata desde Buenos Aires. Siempre estaba pendiente de nuestras necesidades", señaló.

Costa Heredia, que actualmente se encuentra en la Iglesia Sagrada Familia de la ciudad de Esquel, recordó que el Papa Francisco "marcó una conciencia de que estamos de paso en esta vida y que tenemos que cuidar la casa común. Remarcaba mucho el cuidado del planeta, la importancia de la ecología, pero también de estar atentos a las necesidades de las personas, a los migrantes y a la paz. Aunque no siempre era público, él siempre estaba buscando caminos de paz".

Por último, explicó que “creo que cada Papa es una respuesta a las necesidades de la Iglesia en ese momento. Es el Espíritu Santo el que lo pone ahí. Veremos ahora qué está pidiendo la Iglesia y quién será el nuevo Papa”.

El legado de Francisco continúa vivo en el corazón de quienes lo conocieron, y su influencia no solo abarcó el ámbito religioso, sino también la vida diaria de muchas personas alrededor del mundo. Su cercanía, humildad y compromiso social lo convirtieron en una figura emblemática, cuya muerte deja un vacío difícil de llenar en la Iglesia Católica y en la sociedad en general.

