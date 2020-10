COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un vecino de Comodoro, que tiene una empresa en el barrio Industrial, se quejó en diálogo con ADNSUR por un "error" en una obra de cordón cuneta realizada en la cuadra. "Queda totalmente abajo en el sector donde hacemos el ingreso de camiones", explicó.

Moisés Troncoso, de la empresa Multicentro del Sur, detalló en contacto con esta agencia de noticias: "Queda totalmente abajo respecto de la vereda y la altura de la calle. La otra que me queda es volver a tapar todo con tierra y que el cordón quede abajo. Si no no sé cómo voy a hacer para ingresar vehículos acá".

La obra fue realizada en Trevisán y Constituyentes, frente a la cancha de Huracán, en el barrio Industrial de la ciudad.

"No estoy en contra de que se hagan obras en la ciudad, al contrario, pero me veo perjudicado por cómo dejaron los niveles. Viendo el nivel de la calle o de la cloaca está altísimo a donde dejaron el cordón cuneta ahora", explicó.

"Nosotros tenemos ingreso por esa calle y por Constituyentes. Por Trevisán entrábamos flota pesada y ahora me es imposible. No sé qué voy a hacer", detalló Moisés.