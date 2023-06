Dejarán de aceptar pesos argentinos para cruzar a Tierra del Fuego

Esta semana, una empresa transbordadora chilena anunció que no aceptará más pesos argentinos como forma de pago para el cruce de la barcaza en el Estrecho de Magallanes, la única opción para ingresar a Tierra del Fuego por tierra.

Se trata de Austral Broom, compañía que puso en jaque al ejecutivo provincial que se encuentra realizando gestiones tanto ante el Banco Central de la República Argentina como ante el Consulado General en Punta Arenas.

El problema surge a raíz de una nueva medida implementada por el BCRA, que impide que las empresas transportistas accedan a dólares para pagar servicios en el extranjero y establece un plazo de 90 días corridos para realizar los desembolsos después de la prestación efectiva del servicio.

La decisión será a partir del 16 de junio, informó, y solamente aceptará pagos con tarjetas de débito y crédito (solo para vehículos menores), en pesos chilenos y en dólares. Actualmente el valor del cruce en pesos argentinos es de $ 11.200, informó el medio infofueguina.

A través de un comunicado, TABSA señala que “las difíciles condiciones por las que atraviesa el mercado cambiario local para el peso argentino, nuestra empresa se ve obligada a suspender en forma transitoria y por tiempo indeterminado, la recepción de dicha moneda, a contar a partir del próximo 16 de junio”.

Frente a esta situación, la Cámara de Comercio de Ushuaia y Río Grande junto con la Cámara de Empresarios Fueguinos del Autotransporte de Carga (CEFAC) y fleteros independientes elevaron una nota a autoridades manifestando preocupación por la medida

La misma está dirigida al Presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; al Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; al Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y a la Ministra de Producción, Sonia Castiglione.

“El promedio de facturación mensual a empresa argentinas de cruces no supera los U$D 750.000, del cual el 80% son vía Cuenta Corriente (via Transferencias S02/S04), lo cual incumplir el no pago de la misma, genera un impacto colateral que conlleva a nuestra provincia a generar un desabastecimiento sin dudas histórico” aseguraron.

Finalmente, aseguraron que “solicitamos revisar el mecanismo impuesto actualmente por esta comunicación a los fines de evitar el impacto negativo que traerá aparejado para toda nuestra Provincia y en su defecto para el desarrollo de las economías regionales”.