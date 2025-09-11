(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Club Atlético Huracán de Comodoro Rivadavia confirmó oficialmente este miércoles que no participará en el Torneo Regional Federal Amateur 2025-26. La decisión, adoptada de manera unánime por la dirigencia, responde a una evaluación clara de la situación económica actual, tanto a nivel regional como nacional, que hace inviable afrontar los costos que conlleva competir en un certamen de esta magnitud.

En lugar de solicitar la licencia deportiva para continuar en la competencia, el club optó por direccionar sus recursos y esfuerzos hacia el crecimiento institucional y la mejora de su infraestructura, con una visión de sostenibilidad a largo plazo.

El comunicado oficial del club resaltó que la compleja coyuntura económica dificulta encontrar nuevos sponsors y mantener un presupuesto acorde a los requerimientos de un torneo federal. Para Huracán, la participación implica afrontar gastos significativos: la incorporación de al menos diez refuerzos, además de viajes, alojamientos, comidas y habilitaciones obligatorias. Vale remarcar que el "Globo" posee una de las hinchadas más fervientes y convocantes de la Patagonia, pero esta pasión no es suficiente para sostener financieramente una campaña que demanda recursos elevados.