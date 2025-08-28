El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas, a través del Decreto 614/2025, nuevas disposiciones vinculadas a los feriados nacionales trasladables. La medida busca aclarar qué ocurre cuando estas fechas coinciden con un fin de semana, una situación que hasta ahora no estaba regulada de manera específica.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, se basa en la Ley N° 27.399, que organiza los feriados nacionales y días no laborables en Argentina, y en la Ley de Ministerios N° 22.520, que otorga a la Jefatura de Gabinete la facultad de establecer criterios en esta materia.

Con esta norma, el Poder Ejecutivo fijó los mecanismos para que los feriados trasladables puedan efectivamente correrse a otro día hábil cuando caen sábado o domingo, siempre que la Autoridad de Aplicación lo considere conveniente. El objetivo es garantizar que la finalidad de estos feriados —favorecer la organización de la actividad económica, educativa y turística— no se vea afectada por la falta de una regla precisa.

En lo que resta del año todavía hay cuatro feriados nacionales, por lo que la decisión aclara de antemano cómo se aplicará este criterio en el calendario.

Por lo que a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, los feriados nacionales trasladables que caigan en sábado o domingo podrán ser movidos al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, de acuerdo con lo detallado en el primer párrafo del texto oficial, según publica Infobae.

Con este criterio aclarado, el próximo feriado trasladable sería el domingo 12 de octubre, día en que se celebra el Día del Respeto a la Diversidad.

Sin embargo, ahora solo resta conocer cuál será la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, designada formalmente como Autoridad de Aplicación, sobre este día. Según detalla el texto oficial, dicho organismo podrá dictar las reglamentaciones necesarias para garantizar el cumplimiento y la correcta instrumentación de la disposición.

LOS FERIADOS QUE QUEDAN DEL 2025 EN ARGENTINA

El detalle de los feriados y días no laborables restantes hasta fin de año es el siguiente:

Octubre: Diversidad Cultural

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre: Soberanía Nacional y Otro Fin de Semana Largo

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del jueves 20 de noviembre.

Acá se produce otro fin de semana largo: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, ideal para una escapada primaveral.

Diciembre: Inmaculada Concepción y Navidad