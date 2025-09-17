Defensa de la educación pública: una multitud acompañó la votación en el Congreso

En Comodoro Rivadavia se vivió este miércoles 17 de septiembre una jornada marcada por la movilización y el compromiso social. Miles de personas participaron de la Marcha Federal en Defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, que tuvo como consigna principal “No a los vetos. Sí a la educación pública”.

La convocatoria coincidió con la sesión especial de la Cámara de Diputados, donde se trató el veto presidencial a la norma aprobada semanas atrás, así como también el vinculado a la Emergencia en Pediatría, conocida como Ley Garrahan.

La marcha, que partió desde el edificio de aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el centro de la ciudad, reunió a una gran diversidad de sectores. Autoridades, docentes, no docentes, estudiantes secundarios y universitarios caminaron junto a investigadores del CONICET, sindicatos y organizaciones sociales, en un recorrido que superó los cuatro kilómetros.

El Gobierno promulgará la ley de emergencia en discapacidad pero postergará su reglamentación por un drástico motivo

Durante el trayecto se multiplicaron las pancartas, los cánticos y las banderas. Se vieron mensajes en defensa de los derechos de los estudiantes que residen en las gamelas universitarias y del personal del comedor universitario, que diariamente garantiza la alimentación de cientos de jóvenes. También se sumaron jubilados, trabajadores bancarios, integrantes de la UOCRA y distintas agrupaciones gremiales que respaldaron el reclamo.

La sesión en la Cámara de Diputados resultó un punto clave de la jornada: 174 votos rechazaron el veto presidencial, frente a 67 que lo apoyaron y dos abstenciones. El resultado desató una ovación en la movilización, que se transformó en una celebración colectiva en defensa de la universidad pública y gratuita.

Rectores de todo el país rechazan anuncio de Milei: “El presupuesto 2026 es igual al de este año y mantiene el ajuste”

En el acto central, realizado en las calles Moreno e Hipólito Yrigoyen, se entonó el Himno Nacional Argentino y luego se escucharon distintas voces. La rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, remarcó la necesidad de cuidar un derecho conquistado: “La educación pública y gratuita es un logro histórico, y depende de nosotros mantenerlo”.

El intendente Othar Macharashvili también se dirigió a los presentes. Recordó que en las elecciones pasadas la ciudadanía dio un voto de confianza al gobierno nacional, pero advirtió que “hoy somos los mismos ciudadanos los que le ponemos un freno y nos movilizamos en defensa de nuestra comunidad universitaria”.

Inflación, dólar y aumentos en jubilaciones: los ejes del Presupuesto 2026 de Milei

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Gloria Herrera, destacó que la educación “es lo que nos permite ser libres y crecer”. A su voz se sumaron las del secretario general de la Asociación del Personal Nodocente (APUNP), José Giri; el presidente de la Federación Universitaria Patagónica, Raúl Bordón; el dirigente de Salud, Armando Olmos; y el secretario general de ATECH, Daniel Murphy, quienes coincidieron en que la universidad pública constituye un pilar del futuro nacional.

El documento unificado del Frente Sindical Universitario Nacional, leído como cierre de la jornada, fue uno de los momentos más emotivos. Allí se reafirmó que “todos somos la universidad pública argentina, hijos e hijas de una patria que supo construir aquí lo que no pudo en ninguna otra parte del mundo”. Además, subrayó que la universidad es “un instrumento de movilidad social extraordinario, que iguala, que hace libres y que sostiene los sueños de miles de jóvenes”.