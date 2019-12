COMODORO RIVADAVIA - El arquero Cristian Campestrini -que en 2018 jugaba para el Dorados de Sinaloa bajo el mando de Diego Maradona- se encontraba dentro del Everton de Viña del Mar cuando se enteró - por una vía poco común- de que ya no pertenecía al equipo,

Según el propio futbolista explicó a La Tercera, "después del partido con Curicó, la dirigencia me ofreció negociar un nuevo contrato. Por respeto a mis compañeros me negué"

Relató que "después se terminó el campeonato y antes de viajar a Argentina me junté con el presidente", a quien "le pedí dos años de contrato al presidente, me ofreció uno con la posibilidad de renovar si jugaba el 60%. Le pedí más dinero, viajé a Argentina y volví. Ahí me dijo que seguía siendo la prioridad, yo le dije que la plata no es impedimento, vivo una vida tranquila y sin lujos."

Sin embargo, sostuvo que "al día siguiente estaba desvinculado por WhatsApp".

El ex Arsenal de Sarandí, a sus 39 años, disparó fuerte contra los dos dirigentes y contó que "lo que más duele es el despido por WhatsApp, siempre les manifesté mi lealtad". "Me pareció extremo que me desvincularan por WhatsApp y a los ocho minutos y cuarenta segundos anunciaran al nuevo arquero", sintetizó.