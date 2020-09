RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Un joven de Río Gallegos, Joaquín Alvarado, contó que si bien se presentaron donantes de plasma para su abuelo Antonio, el análisis de compatibilidad, según le dijeron en el Hospital Regional, debían efectuárselo en un laboratorio privado, lo que "tiene un costo de 4 mil a 6 mil pesos". Por ese motivo, tras la muerte de su abuelo con coronavirus, lanzó la campaña “No más Antonios”, para que el estudio sea gratis.

Sus nietos comenzaron una campaña para que le puedan donar plasma a su abuelo, pero a los dos días, Antonio Godoy, agravó su estado de salud y murió a sus 81 años.

Según informó Tiempo Sur, en el medio de esta trágica situación, Joaquín Alvarado, uno de los cuatro nietos, remarcó que para efectuar el análisis de plasma al donante, es decir, saber si es compatible, se debía realizar en un laboratorio privado, lo que tiene un costo de 4 mil a 6 mil pesos.

Yo y mi familia estamos decididos a empezar una campaña NO MAS ANTONIOS, vamos apoyar a toda esa familia que están solos... Publicado por Joaquin Alvarado en Lunes, 28 de septiembre de 2020

El joven se preguntó "cómo puede ser que para donar plasma el estudio salga 4000 a 5000 pesos y no sea gratis. El plasma puede salvar vidas”, escribió en un posteo de su cuenta de Facebook,que se viralizó y fue compartido casi 1500 veces en la red social.

“Cuando empezamos la campaña para que donen plasma, me escribió mucha gente y primero me decían que llamaban al número para donar y que nadie les contestaba. Incluso yo llamé porque tuve COVID hace un mes y nunca me contestaron. Pero luego, la gente me decía que no tenían problema en donar pero que debían pagar para que le hagan los estudios, ya que el Hospital o no lo hacía o la obra social no lo cubría”, dijo en contacto con el mismo diario.

Según relató el joven, en el hospital la respuesta habría sido que "no hacían el estudio y que debía ir a un laboratorio”.

Joaquín no pudo hablar directamente con ningún médico y junto a sus tres hermanos recorrieron el hospital para que le den alguna respuesta. “Fuimos los cuatro hermanos juntos y nos dijeron eso. Nosotros queríamos ver cómo era el tema para inyectarle plasma a mi abuelo, pero también nos dijeron que no lo hacían porque era mayor, en otras palabras, me dijeron que era solo para gente joven”, relató.

Ante la desesperación el joven acudió al Ministro de Salud pero “tampoco respondió”, cuestionó y mencionó que estaba dispuesto a pagar el estudio, pero cuando iban a hacerlo su abuelo falleció.

NO MÁS ANTONIOS

Tras esta triste experiencia, ahora comenzará con su familia una campaña llamada “No más Antonios”. Según precisó, "comenzaremos la campaña para que sea gratis. No todo el mundo tiene 4 o 5 mil pesos para pagar un estudio de un laboratorio".

“Queremos que esto le llegue al Intendente, la Gobernadora y los funcionarios y que los estudios sean gratis o si se realizan en un laboratorio privado, no haya que pagarlos”, manifestó.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, pueden donar plasma las personas que tuvieron COVID-19, pasados 14 días de su recuperación y contando con una prueba negativa para COVID-19.

El Hospital Regional, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, es uno de los centros habilitados para este procedimiento.

-Quienes sean potenciales donantes no deben tener antecedentes transfusionales (no haber recibido transfusiones previamente). Y deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos.

-Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual.

-Previo a la donación, deberán firmar un Consentimiento Informado específico que explicita que su donación se realiza para ser utilizada para pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional.

El PROCEDIMIENTO

-El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente.

-Se lleva a cabo una entrevista, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante y la del receptor anónimo.

-El tiempo de proceso es de alrededor de 60 minutos.

-El Centro de recolección de plasma proveerá este producto a los centros de salud donde se encuentran los pacientes que lo necesitan para su recuperación.

Fuente: Tiempo Sur