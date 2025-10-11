Una acalorada discusión se desató durante la sesión del jueves en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, en la hora de preferencia, entre los concejales Omar Lattanzio y Gimena Borquez. El conflicto se originó por una propuesta para modificar la ordenanza vigente sobre pirotecnia lumínica, aprobada el año pasado, que finalmente quedó frenada tras el uso del voto doble por parte de Lattanzio en comisión, desatando cuestionamientos cruzados sobre intenciones políticas y tiempos de tratamiento.

La iniciativa, impulsada por el bloque Despierta Chubut, busca la abrogación de la norma actual. Este planteo cobra relevancia ante la evidencia de que en las últimas fiestas de fin de año se registró una gran cantidad de uso de pirotecnia no solo lumínica, sino también de estruendo. Este hecho demostró que volver a habilitar la pirotecnia lumínica da pie, en la práctica, al uso de la estruendosa, generando serios problemas de salud en personas con discapacidad y en animales, además de provocar accidentes.

Según explicó el concejal Omar Lattanzio, la iniciativa presentada por Borquez y sus compañeras responde a un interés político: “El martes tuvimos dos reuniones de comisión en las que la gente de Despierta Chubut no dio quórum en la primera. Pero en la segunda aparecieron para pedir un expediente sobre la ordenanza de pirotecnia, querían revisarla para modificarla un año después, y mi sensación es que están intentando usar la norma políticamente”.

La ordenanza aprobada el año pasado permite luz y color, pero no pirotecnia con ruido. El problema real es el control, porque la pirotecnia entra de todos lados. Lo que ellas querían hacer era utilizar la ordenanza y a los padres de chicos con TEA, políticamente, para la campaña. Yo propuse entonces que lo discutamos, pero después de las elecciones, no para que lo utilicen como estrategia política. Hubo una discusión fuerte sobre esto en la hora de preferencia”, dijo el edil.

En este sentido, Lattanzio remarcó que el uso del voto doble para frenar la propuesta en la comisión de cabecera no fue un capricho, sino una decisión pensada para evitar que la modificación se vincule con la campaña electoral. “No queremos que se utilicen temas sensibles, como las necesidades de los chicos y los padres de niños con autismo, para hacer política en un contexto electoral”, sostuvo.

Por su parte, la concejal Gimena Borquez defendió la iniciativa, aclarando que la intención de Despierta Chubut no es sacar provecho político, sino avanzar en una modificación que consideran necesaria desde hace tiempo. “Venimos solicitando esto porque no se escuchó en su momento a distintas asociaciones que estaban en desacuerdo con la normativa vigente. Toda esta situación motivó que el Consejo de Discapacidad invite a los dos candidatos, Ana Clara Romero y Juan Pablo Luque, para discutir el tema", indicó.

Y agregó: “Allí Luque dijo que había que llevar la pirotecnia cero a nivel nacional. Por eso tratamos de incorporar la modificación para tratarlo sobre tablas, pero no se aprobó en la comisión. Esto no es un proyecto de campaña, al contrario, no queríamos hacerlo así. Luque fue quien lo puso en agenda, y creímos que era el momento de levantarlo y buscar la modificación, aprovechando para mostrar que se puede legislar sin color político en temas tan sensibles. El municipio no tiene capacidad para controlar que la pirotecnia que se compra y vende sea la permitida, entonces los grises no son convenientes”.

La discusión, según Borquez, responde a una preocupación de largo data por la regulación y el control de la pirotecnia, más que a intereses electorales. Señaló que la normativa actual genera zonas grises que dificultan la supervisión de la venta y uso de pirotecnia, y que por eso buscan introducir cambios que aseguren un marco más claro. “No es un proyecto de campaña, sino una cuestión de seguridad y regulación”, insistió.

El choque de posturas entre Lattanzio y Borquez refleja la tensión que genera esta temática en la ciudad, especialmente por la sensibilidad de sectores como las familias con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes se ven severamente afectados por los sonidos fuertes, y la vulnerabilidad de los animales. Mientras la ordenanza vigente habilita únicamente la pirotecnia luminosa, la modificación busca establecer parámetros más estrictos, apuntando a la "pirotecnia cero" como única alternativa para preservar la salud pública y evitar el descontrol.