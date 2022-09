Rodrigo De Paul tuvo un momento de reflexión y lo hizo en vivo a través de una señal deportiva, Allí, habló sobre el Mundial de Qatar 2022 y la preparación de la Selección Argentina, pero también sobre los hechos escandalosos que vivió en estos últimos meses.

También, se refirió a todo lo que se dijo sobre su vida personal tras separarse de Camila Homs, la madre de sus hijos, e iniciar una relación con Tini Stoessel

“Prácticamente el Mundial pasa todo el tiempo por mi cabeza, cada vez falta menos”. Esas palabras que expresó De Paul representan la ansiedad y las ganas de que empiece a rodar la pelota para un grupo que tiene como sueño máximo volver a conquistar un título de ese calibre para el país y el fútbol argentino.

Luego, habló reflexionó sobre todo lo que le sucedió en este último tiempo. “Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva. Tengo una vida como cualquier persona normal, que puede separarse o tener sus cosas”, inició el futbolista.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Es cierto que la vida me llevó a conocer a la persona con la que estoy ahora (Tini), que es muy conocida y eso hizo que venda todo lo que nos sucede. Somos dos personas jóvenes que al final intentamos llevar alegría a las casas, ella con su trabajo y yo con el mio", manifestó De Paul al respecto.

"Lo que más me molestó siempre fueron no las injusticias a mi, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mama, la gente que uno quiere... La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre. Ella siempre se comportó de una manera muy correcta y en nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie", cerró de manera contundente.