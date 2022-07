De no creer: un intendente patagónico organizó un corte "por el mal estado de una ruta"

Este jueves, el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, junto a otros vecinos, cortaron la Ruta 69 luego del grave accidente del pasado miércoles como consecuencia del deteriorado estado de la ruta.

"No nos gusta esta medida, yo vengo del mundo del trabajo. Me duele, nos duele muchísimo, y le pedimos disculpas a la gente. Pero lo cierto es que yo tengo que defender los intereses de mi pueblo, y mi pueblo me pide agua, salud, una ruta nueva, nada que no se pueda hacer", indicó a LM Neuquén.

En este siniestro por el cual se organizó la marcha, dos vehículos chocaron por esquivar un pozo de grandes dimensiones sobre la ruta, y varias personas resultaron heridas. "Todo el mundo habla de Vaca Muerta. Nosotros vivimos en Vaca Muerta y tenemos innumerables problemas", expresó Rivero.

Y agregó que "esta ruta debería ser de doble vía. Por acá pasan 600 camiones todos los días hacia Vaca Muerta. Viene mucha gente a vivir con expectativa y no tenemos infraestructura. Nos merecemos un desarrollo. Necesitamos los servicios básicos para vivir", insistió el intendente.