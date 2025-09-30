La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que continúa el ingreso de aire frío desde el Océano Pacífico, lo que genera viento y presión alta durante la noche. Sin embargo, a partir del miércoles las temperaturas comenzarán a elevarse y se prevé que el calor primaveral se instale hasta el viernes.

Neuquén capital: calor durante el día, frío de noche

En Neuquén capital, la jornada se presentará con cielo despejado y una máxima de 23 °C, acompañada por vientos del oeste con ráfagas de hasta 28 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una mínima de 2 °C y vientos suaves del sudeste.

Zapala: temperaturas frías por la noche

En Zapala, el día será mayormente despejado con una máxima de 20 °C y vientos del oeste de hasta 23 km/h. Por la noche, el cielo se tornará parcialmente nublado, con una mínima de 1 °C y ráfagas leves del noroeste.

San Martín de los Andes: clima invernal

En San Martín de los Andes, el clima seguirá frío y cubierto. La máxima no superará los 7 °C, con vientos del oeste de hasta 25 km/h. Por la noche, se prevé cielo nublado y una mínima de 1 °C.

Villa La Angostura: lluvias e inestabilidad

La localidad de Villa La Angostura registrará cielo nublado e inestabilidad con lluvias, con una máxima de apenas 6 °C y vientos del noroeste de hasta 24 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará cubierto y se espera una mínima de -2 °C.

Chos Malal: amplitud térmica marcada

En Chos Malal, el clima será estable, con cielo despejado y una máxima de 17 °C durante el día. Por la noche, se prevé cielo despejado y una mínima de 1 °C, con vientos suaves del sudeste.