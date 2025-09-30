De mínimas bajo cero al calor de primavera: así cambiará el clima en Neuquén
La AIC informó que, tras jornadas con aire frío y noches ventosas, el clima comenzará a mejorar en toda la provincia. Desde el miércoles y hasta el viernes se esperan días cálidos, con máximas que marcarán la llegada de la primavera.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que continúa el ingreso de aire frío desde el Océano Pacífico, lo que genera viento y presión alta durante la noche. Sin embargo, a partir del miércoles las temperaturas comenzarán a elevarse y se prevé que el calor primaveral se instale hasta el viernes.
Neuquén capital: calor durante el día, frío de noche
En Neuquén capital, la jornada se presentará con cielo despejado y una máxima de 23 °C, acompañada por vientos del oeste con ráfagas de hasta 28 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una mínima de 2 °C y vientos suaves del sudeste.
Zapala: temperaturas frías por la noche
En Zapala, el día será mayormente despejado con una máxima de 20 °C y vientos del oeste de hasta 23 km/h. Por la noche, el cielo se tornará parcialmente nublado, con una mínima de 1 °C y ráfagas leves del noroeste.
San Martín de los Andes: clima invernal
En San Martín de los Andes, el clima seguirá frío y cubierto. La máxima no superará los 7 °C, con vientos del oeste de hasta 25 km/h. Por la noche, se prevé cielo nublado y una mínima de 1 °C.
Villa La Angostura: lluvias e inestabilidad
La localidad de Villa La Angostura registrará cielo nublado e inestabilidad con lluvias, con una máxima de apenas 6 °C y vientos del noroeste de hasta 24 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará cubierto y se espera una mínima de -2 °C.
Chos Malal: amplitud térmica marcada
En Chos Malal, el clima será estable, con cielo despejado y una máxima de 17 °C durante el día. Por la noche, se prevé cielo despejado y una mínima de 1 °C, con vientos suaves del sudeste.