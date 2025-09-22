De la Patagonia al FAN: la serie sobre ovnis que combina amistad y conspiraciones

Todo comenzó con tres amigos – Diego Lumerman, Andrés Ciruzzi y Julián García Long – jugando a la orilla del río Neuquén, cerca de Manzano Amargo. Entre risas y conversaciones filosóficas, comenzaron a crear la historia que se transformaría en la serie “Sobre cosas que se ven en el cielo”, combinando su mirada urbana con la riqueza del paisaje patagónico.

La trama sigue a tres amigos que llegan a Neuquén para filmar un documental, pero su trabajo se convierte en una odisea entre complots, inteligencias extraterrestres y fuerzas sobrenaturales, ambientada en la tierra de los dinosaurios, con escenarios naturales únicos de la Patagonia. La serie combina buenas actuaciones, diálogos atrapantes y un guion creativo, que la hace adictiva desde el primer capítulo.

Rodaje y producción en El Chocón

Hace tres años, un equipo de más de 45 integrantes, en su mayoría profesionales neuquinos, se instaló en El Chocón para el rodaje. Lumerman destacó que las jornadas fueron intensivas, con más de 80 personas pasando por el set, y que la experiencia, pese a desafíos económicos y logísticos, fue un privilegio que consolidó la producción colectiva.

La serie obtuvo financiamiento del concurso federal Renacer Audiovisual, adaptando el proyecto original de largometraje a seis capítulos y aprovechando el paisaje hipnótico de El Chocón como set natural. La producción estuvo a cargo de María Vacas y María Ulrich, quienes garantizaron la concreción del rodaje pese a los desafíos económicos.

Estreno gratuito en el Festival Audiovisual de Neuquén

La serie se proyectará completa por primera vez durante la cuarta edición del FAN, del 15 al 19 de octubre, en el Cine Teatro Español. Los primeros tres capítulos se mostrarán el jueves 16 y los tres restantes el viernes 17, siempre a las 19 hs. con entrada libre y gratuita, retirándose media hora antes de cada función. Durante las proyecciones estarán presentes el director, guionistas, actores y equipo técnico, así como vecinos de Villa El Chocón.

Además de esta serie, el FAN contará con una programación gratuita en distintas salas de la ciudad: MNBA, Cinépolis, Centro Cultural del Peste, Casa de las Leyes, sala Saraco y Escuela de Bellas Artes, consolidándose como un evento clave para el cine argentino y la cultura patagónica.

De Neuquén a la pantalla internacional

El director Diego Lumerman, formado en la Universidad del Cine de Buenos Aires, ha desarrollado una carrera vinculando la identidad regional con la narrativa audiovisual. Proyectos anteriores incluyen documentales y cortometrajes como Territorios Extraordinarios, Bela Veiko y Procopiuk.

La serie tendrá además proyecciones en otros festivales: en octubre en Bariloche, en noviembre en Seriesland, Bilbao, España, y luego recorrerá otros eventos, fortaleciendo la visibilidad del cine norpatagónico y mostrando historias locales al mundo.

Cine local con proyección federal

“Sobre cosas que se ven en el cielo” representa no solo un proyecto de ciencia ficción, sino también un desafío técnico y creativo que resalta la riqueza de los paisajes y relatos patagónicos, combinando producción profesional, talento local y un enfoque federal que celebra la cultura y la identidad regional.

En pocas semanas, los neuquinos tendrán la oportunidad de maratonear la serie y redescubrir El Chocón a través de la ciencia ficción, reafirmando al FAN como un espacio de encuentro, reflexión y celebración del cine argentino.