Lionel Messi no solo inspira dentro de la cancha. Su historia personal sigue marcando a generaciones y, en esta ocasión, lo hizo con Manuel Andrade, un niño de Río Negro que vive en Bariloche y que, como el capitán argentino en su infancia, enfrenta el déficit de hormona de crecimiento, una condición que requiere tratamiento diario con inyecciones.

Desde pequeño, Manuel recibe una aplicación diaria para desarrollarse físicamente. La similitud con la infancia de Messi llevó a su familia a grabar un video contando su historia y enviarlo con la esperanza de que llegara al ídolo. Lo que no imaginaron es que el mensaje cruzaría fronteras y tendría respuesta directa.

El día que Manuel conoció a su ídolo

En diciembre de 2024, mientras Messi se encontraba en Miami, Manuel fue invitado a conocerlo. El encuentro, que se conoció públicamente meses después, fue descrito por el pequeño como “el mejor día de mi vida”.

“Es mi ídolo y siempre quise conocerlo. Se cumplió un sueño”, contó con una sonrisa en el rostro. En el video que se viralizó, Manuel se presenta diciendo:

“Yo tengo déficit de hormona de crecimiento y me tengo que inyectar todos los días para poder crecer”.

Esa frase fue el puente que conectó su experiencia con la del astro argentino, quien en su niñez atravesó un tratamiento similar para poder desarrollarse físicamente y continuar su carrera futbolística.

El gesto de Messi fue mucho más que una visita o una foto: representó empatía, humildad y esperanza. Para muchas familias, su acción significó visibilizar una condición poco conocida y transmitir un mensaje de fuerza y perseverancia.

Messi Cup: el nuevo torneo juvenil del capitán argentino

En paralelo a esta historia que conmovió al país, Lionel Messi anunció la creación de un torneo internacional de fútbol juvenil que llevará su nombre: la Messi Cup. El certamen se realizará del 9 al 14 de diciembre de 2025 en Miami y contará con la participación de ocho clubes de primer nivel mundial:

Inter Miami (Estados Unidos)

FC Barcelona (España)

River Plate (Argentina)

Chelsea (Inglaterra)

Inter de Milán (Italia)

Atlético de Madrid (España)

Newell’s Old Boys (Argentina)

Manchester City (Inglaterra)

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, publicó Messi en su cuenta de Instagram.

La competencia combinará fútbol formativo y actividades abiertas al público y busca transformarse en un espacio donde las futuras estrellas del fútbol mundial puedan mostrar su talento en un entorno competitivo e inspirador.