Fue un día de semana, como cualquier otro. Pero esta vez, el orden del día trajo novedades distintas. Por un convenio bilateral entre los Ejército de Argentina y la India se abrió una convocatoria para participar de un momento histórico: ser parte de la primera expedición militar nacional que intentaría hacer cumbre en el monte Kun (7.077 msnm), uno de los picos más complejos del Himalaya.

Solo había 8 lugares y la convocatoria fue para todas las unidades del ejército del país. Se presentaron 41 aspirantes de distintas provincias y, tras exhaustivas pruebas que incluyeron ascensos a cumbres de más de 5 mil metros, intensas caminatas con carga y rigurosos estudios médicos, quedaron los seleccionados.

"Nos pesaban, nos medían, nos tomaban la presión y la oxigenación en sangre... eran datos que recopilaban para la selección", recuerda Carlos. La prueba fue cruda: medir la adaptación del cuerpo frente al desgaste, cómo se recuperaba tras la fatiga, quién mantenía la presión arterial estable a gran altura o quién sufría una drástica pérdida de peso y no la recuperaba.

Pese a que los 41 aspirantes estaban capacitados, los que mejor se adaptaban, pasaban. Las maniobras se llevaron a cabo en el puesto militar mendocino de Puente del Inca, al pie del Aconcagua. “Tuvimos que llevar estudios médicos de todo tipo, hasta odontológicos”, detalla Villafañe.

Llegó diciembre, con la Navidad y el año nuevo pisando los talones, apareció la lista del personal que iba a concurrir a la India: “Indescriptible. Fue una alegría enorme haber quedado para representar a nuestro país”, dice Carlos, aún con brillo en la voz. Quedamos 14 de distintas provincias: Mendoza, Salta, Jujuy, Santa Fe, Neuquén, y Chubut; 8 titulares y 6 suplentes.

Intercambio y cumbre en el Aconcagua, una de las montañas más complejas del mundo

Los seleccionados del Ejército de la India llegaron a Mendoza en enero de este año. “El 5 de ese mes ya estábamos en Mendoza para hacer la cumbre del Aconcagua con ellos”, comenta Carlos.

Si bien los indios tenían una basta experiencia en el cordón montañoso más alto del mundo, el Aconcagua no les iba a dejar las cosas fáciles.

El espectacular macizo rocoso se alza hasta los 6.961 metros, coronándose como la cumbre más alta de América. Sus laderas, esculpidas por glaciares milenarios, desafían a escaladores con condiciones extremas y vientos implacables.

Tras completar una travesía que duró más de una semana y pasó por las distintas bases previas (Confluencia, a 3600 msnm; Plaza de Mulas, a 4.370 msnm; y Nido de Cóndores a 5.570 msnm) el tándem indio-argentino dio el paso final.

“Salimos, a las 12 de la noche para atacar la cumbre. Fueron casi 12 horas de caminata y, promediando las 11.30 de la mañana llegamos al punto más alto”, cuenta Carlos, y amplia: “Es una montaña compleja, el clima, los vientos, las pendientes. Es siempre un desafío muy complicado”.

De vuelta y a salvo, la comitiva retornó a Mendoza Capital: “Hicimos una ceremonia de cierre y les entregamos un recordatorio de la hazaña”.

Preparación, despedida y viaje a la India

Finalizada la etapa con el Ejército de la India, los seleccionados de Argentina tenían un largo camino por delante. Durante los meses siguientes, prepararon un riguroso entrenamiento de adaptación. “Teníamos actividades, a veces hasta doble turno, todos los días: gimnasio, natación, trote, caminatas con peso. Fue muy intenso el trabajo”, relata Carlos.

Pero la cosa no quedó ahí. Había que hacer prácticas lo más similares posibles a ascenso del Himalaya. Por eso - cuenta el montañista - “En marzo nos juntamos en Bariloche y preparamos una expedición al Monte Tronador (4.000 msnm) que tiene una complejidad técnica muy alta”.

“Previo al viaje a la India hicimos, en total, el ascenso a 7 cerros de más de 4 mil metros: 4 entre noviembre y diciembre, 2 en enero y uno más en marzo”, contabiliza Carlos.

La despedida fue en Ezeiza, Buenos Aires. Rodaron lágrimas, abrazos y promesas de vuelta.

“Los que nos dedicamos a esto siempre decimos que lo más importante es regresar bien, la montaña siempre va a estar ahí, y en algún momento se puede volver, pero las personas no”, comparte el experimentado montañista argentino.

La llegada y el camino hacia la cumbre en el Himalaya

La primera parada en India fue Nueva Delhi, la segunda ciudad con más población del mundo (34.666.000 habitantes), solo superada por Tokio. El contraste entre Bariloche y la superpoblada Delhi fue abrumador. Otro choque cultural que se le sumó, posteriormente, al de la comida. "Comían cosas muy picantes y muchos de nosotros no estábamos acostumbrados, fue duro, porque ellos organizaron las comidas durante toda la travesía", recordó Carlos. El esfuerzo les exigía algo más que la preparación física.

Después de Delhi, el equipo de montañistas argentinos viajó al norte del país, a la localidad de Leh, un enclave fastuoso incrustado en los Himalayas indios. Toda la región está situada a más de 3000 metros de altura. “Estuvimos 3 días haciendo cerros y aclimatándonos”, cuenta Carlos.

Faltaba una localidad más antes de emprender la travesía. Karguil, ubicada en la región de Cachemira, es una ciudad asombrosa, de imponentes entornos naturales, climas extremos y una población mayormente musulmana. "Aquí nos quedamos 4 días y recién al quinto salimos para el campamento base de la expedición principal", relata el montañista.

Ritual e inicio

Antes de comenzar, el personal del ejército indio realizó un ritual para bendecir sus cosas: mochilas, accesorios, ropas, comida, todo. En esas circunstancias, el favor de los dioses puede ser determinante. “Ellos siempre hacen eso para estar protegidos. Nos propusieron a nosotros que si teníamos algún ritual o creencia que podíamos hacerlo en ese momento. Fue todo muy lindo y con respeto, ahí empezamos a tomar conciencia sobre lo que estábamos por hacer”, detalló Carlos.

Previo a atacar la cumbre debían llegar a 3 campamentos. Aquí comenzó la verdadera travesía. Entre el campamento base y el primero solo se vieron sorprendidos por la belleza del lugar, por la lozanía de las montañas y por un prosaico paisaje telúrico.

En el trayecto del campamento 1 al 2 comenzó el desafío extremo: “Fueron muchas horas de caminata muy intensa, muy técnica, con mucha pendiente y complejidades del terreno. Aún recuerdo la alegría que teníamos cuando llegamos sanos al campamento 2, fue tremendo”.

Pero la cosa se iba a poner más espesa. Del campamento 2 al 3 ocurrió algo llamativo: “Me acuerdo que el campamento 3 estaba casi en línea recta, habría unos 1200 metros, de hecho, lo podíamos ver. Pero esos 1200 metros nos llevaron más de cuatro horas hacerlos, fue terrible. El terreno era muy extremo, había que pasar grietas, bordear acantilados, era difícil caminar, caminábamos un poco, descansábamos, tomábamos aire y seguíamos, costaba mucho respirar”, relata Carlos. El aire, a esas alturas, comenzaba a ser un lujo.

“Queríamos que termine rápido pero no había forma, todo el tiempo se extendía más y más, levantabas la cabeza y te daba la sensación de que no habías avanzado nada; hasta que en un momento llegamos, casi sin esperarlo, y fue una alegría enorme”.

Al filo del abismo, el momento más difícil

Finalmente, el equipo nacional de montañistas llegó al campamento previo a atacar la cumbre: “En la madrugada del 5 de agosto, salimos para la cumbre”, confirma Carlos con seguridad. Aquí sus recuerdos se agudizan porque sucedió algo que puedo cambiar todo.

El grupo iba a buen paso, las condiciones de la montaña acompañaron, pero la inquietud que a veces genera la calma absoluta dio lugar a un momento que pudo ser fatal. Carlos iba cuarto en la fila, encordado, abrazado a su línea de vida como el resto de sus compañeros. Los tres que iban delante suyo pasaron por un lugar peligroso sin poder advertir nada. Cuando Carlos avanzó la capa de hilo cedió y se precipitó al vacío. Sacudió su cabeza, apretó los ojos y el reflejo de tanto entrenamiento se activó: ¡Caigo! Grito con todo su aliento …

El protocolo dice que, cuando suceden este tipo de accidentes, el que cae, debe gritar a viva voz para dar aviso inmediato a sus compañeros y que tensen el cordón de vida compuesto por una cuerda de 8 milímetros de espesor, vinculada a través de mosquetones y jumares.

“Fue de un momento a otro, muy rápido, sentí como cedió el suelo, y sobrevino una sensación de mucha adrenalina”, recuerda el experimentado montañista.

“Me asusté, me agarré fuerte a mis elementos de seguridad y me encomendé, cuando me di cuenta estaba colgado, con mis pies en el aire, de mi seguridad, debajo casi no veía el fondo. Tomé aire y grité, hasta que llegó un compañero del ejército indio a ayudarme, me transmitió tranquilidad, traté de acomodarme, de no moverme mucho por el tema de la cuerda, pensé: por ahí se puede aflojar, no sé, son cosas poco probables, pero en ese momento las pensás, se te pasan por la cabeza. Mi compañero me acomodó, pude sacarme el jumar, recuperar la movilidad y salir de la grieta”.

La peor parte pasó, pero todavía quedaba un tramo largo para llegar a la cumbre.

Ascenso al monte Kun a más de 7.000 metros sobre el nivel del mar

A esa altura el viento era un siseo permanente, una boca rota que se tragaba todos los sonidos. Un quejido de acero implacable.

En la madrugada del 5 de agosto Carlos Villafañe y su equipo comenzaron el último tramo de la travesía. El clima era favorable, las energías presagiaban un buen ascenso, la montaña respiraba tranquila, mansa. Parecía dejarse acariciar.

“La noche previa estábamos muy ansiosos, es un momento único. Nos mirábamos entre nosotros y nos decíamos: es hoy muchachos, vamos con todo. Nos costó un poco dormirnos por el cansancio termina ganando”, relata Carlos.

El camino a la cumbre fue complejo y les llevó muchas horas poder sortearlo: “Subimos un cerro muy técnico, dicho por nuestros compañeros del ejército indio. Es muy complicado y ellos lo usan para entrenarse para ir al Everest. Muchos nos dijeron que el mismo Everest no tiene esa dificultad”, explicó el experto argentino.

Al amanecer del 5 de agosto, Carlos y sus compañeros hicieron cumbre en el pico Kun. No era solo el punto más alto de su viaje, sino el símbolo de una victoria compartida, forjada en la voluntad, el esfuerzo y la confianza.

"Estar en la cumbre es increíble. Se siente una paz inmensa, uno mira a su alrededor, en 360 grados, y es un espectáculo que queda en la retina para siempre".

Pero había que volver rápido, la montaña es una fiera dormida que, si se despierta, arrasa con todo. “El periodo de estar en la cumbre es corto - explica Carlos - en todos lados igual, son 10 - 15 minutos y ya hay que empezar a bajar, porque se puede venir mal tiempo y lo más importante es llegar todos y bien”.

A esa altura los riesgos de avalancha se incrementan, la nieve, la temperatura y las condiciones cambian rápido. Había que emprender el regreso. En esos pocos minutos, la euforia y la paz se mezclaron, mientras, entre un océano de picos nevados, la bandera argentina ondeaba, por primera vez en la historia, en el techo del mundo.

La vuelta y el orgullo

Con el regreso al país, vino la verdadera sorpresa. "Nunca pensamos que iba a tener tanto impacto en la sociedad y en nuestras provincias de origen". La expedición, que había sido una meta profesional y personal, se convirtió en un motivo de orgullo nacional.

"En los momentos que no podía más le pedía fuerzas a mi papá que falleció hace dos años, y siempre pensar en alguien que nos espera en casa, hace que uno se concentre y siga por ellos".

Carlos Villafañe, un profesional chubutense, un hombre de familia, llevó el legado de sus raíces y la fuerza de su padre hasta la cima del mundo.

Dice que el orgullo de representar a su país fue la máxima condecoración para él. Y que esta expedición, la primera de su tipo en la historia, no hubiera sido posible sin un equipo de 41 postulantes, y un grupo de apoyo que siempre acompañó. "Detrás de los nueve que viajamos hay mucha gente que se movió y que pasa desapercibida, pero sin ese apoyo, esto no se hubiese podido realizar", concluyó.