Por medio del Programa Agroalimentos local, los productores de la zona realizaron la cosecha de uvas y el acopio, -en instalaciones de la Agencia Comodoro Conocimiento-, para ser llevados a la bodega.

Al respecto, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, destacó estar "orgullo del trabajo realizado gracias a todo el acompañamiento y trabajo de productores locales".

Asimismo, Caridi remarcó “la importancia de elaborar un vino local” que, -si bien no es aún para comercializar-, habla de los avances "en materia productiva y de agroalimentos en la ciudad".

En tanto, la responsable del Programa Agroalimentos, Ing. Agrónoma Daniela Bayo, se mostró emocionada y recalcó que “para nosotros es un gran logro que por tercera vez consecutiva se realice la vendimia”, visibilizando el trabajo iniciado en el año 2021 y sostenido durante el 2022 y 2023.

Asimismo, enfatizó que es “altamente gratificante la predisposición de los productores, que siempre están interesados e involucrados en el desarrollo de este tema”.

De la parra a la mesa

En este sentido, es importante resaltar que son vinos de prueba y no está permitida su comercialización, ya que no son vinos hechos con uvas vitiviníferas, sino con uvas de mesa.

Además, este año se reforzará el circuito de capacitaciones, partiendo como base de todos los aprendizajes en vitivinicultura que se hicieron el año pasado con el Ing. Alejandro Brunetto, quien es el que acompaña a los productores y al equipo de Agroalimentos de Comodoro Conocimiento en las capacitaciones y asesoramientos para todos los proyectos que se están desarrollando.

Gran paso hacia la diversificación productiva de la ciudad

Daniela Bayo señaló que “cada año se mejora un poco más y soñamos que dentro de poco tengamos un vino que realmente represente a Comodoro”, cerró la Ing. Agrónoma.

La vendimia consiste en hacer la cosecha de los racimos después de haber medido los grados brix durante semanas, para lograr ver en qué condiciones se encuentran y así avanzar con la cosecha de forma correcta.

"La idea es estar lo más cerca de los 23 grados brix que es el óptimo para poder producir un vino de calidad y que pueda tener una buena graduación alcohólica y acidez", finalizó Bayo.