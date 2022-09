De la economía al arte: "Pintar me acerca a la felicidad", asegura el empresario comodorense

Eran las 18:30 horas de un día de semana y la tarde comenzó a ponerse oscura. Mucha gente emprendió el regreso a casa después de un día laboral y como si un hormiguero hubiera explotado la circulación en las calles brotó repentinamente. Facundo llegó a la entrevista después de un día largo de trabajo. Sonrió de oreja a oreja, se acomodó en la mesa del bar y pidió un café.

En ese preciso instante comenzó la charla con ADNSUR.

De la economía al arte

El empresario es Lic. en Administración de Empresas, tiene 50 años y toda su vida la dedicó al desarrollo de su profesión y a las finanzas. Desde muy joven el trabajo lo llevó a viajar por diferentes países como Ecuador, México, Perú y Estados Unidos, hasta que hace unos años atrás aterrizó en la Patagonia.

“Arte en Siwork” presenta la obra de Pepe Pugni luego de 15 años sin exponer

El encuentro con la pintura fue casual y se inició hace unos 4 años. Tras algunos hechos personales en su vida privada que le causaron frustración emprendió una búsqueda interna para estar mejor consigo mismo.

En ese proceso se reconectó con una actividad que tenía de pequeño: el dibujo y allí comenzó todo: “Viendo que esa habilidad me brindaba paz y conexión conmigo comencé a comprarme pinturas y pinceles y a copiar lo que me llamaba la atención”, afirmó Facundo y comentó sobre un pensamiento recurrente que tenía: “si puedo mejorar y cambiar mi mundo interno podré cambiar el externo también”.

Fue así que sus días comenzaron a navegar por diferentes aguas y la pregunta obligada fue: ¿cómo combina el ejercicio de la profesión con esta actividad artística?

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Con voz amable y paciente Facundo comenzó a explicar la vorágine laboral en la que se desarrolla diariamente. Planes comerciales, análisis de costos, marketing y estrategias financieras son su día a día.

Siempre deben estar adelantados en el tiempo, preparados para lo que pueda venir y comentó: “Me cuesta mucho estar en el presente porque siempre tengo la cabeza pensando en objetivos a cumplir, sobre todo en economías como las nuestras. Siempre tengo que estar muy atento y por demás, preparando diferentes escenarios ante la realidad económica”

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Es ahí donde el dibujo y la pintura toman un rol fundamental y lo anclan en ese presente tan deseado: “Vivimos angustiados por el pasado, porque ya pasó y no podemos cambiarlo, y nos aferramos o vivimos estresados por el futuro, por lo que va a venir, y generalmente lo que va a venir nunca pasa. Entonces creo que la única manera inteligente de vivir es en el presente y es el arte el que me da esta posibilidad”

El ser autodidacta, la observación y la paciencia

Debido al vertiginoso pasar de sus días y a la gran carga horaria que le demanda el trabajo no tuvo posibilidades aún de formarse con maestros, pero eso no le impide llevar adelante actividad artística.

“Soy autodidacta, miro tutoriales, estudio sobre lo que me gusta, trabajo a prueba y error. Trato de pintar lo que me llama la atención. A lo largo de estos años logré apropiarme de algunos conceptos y a sacar lo que realmente quiero”.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

En este proceso de aprendizaje comenzó a jugar con colores, a buscar gamas, a trazar líneas y destacó: “Descubrí mi capacidad de observación y profundicé mi mirada. Ahora aprecio detalles que antes pasaba de largo y entiendo lo que es mirar en perspectiva. Veo las cosas con sus luces y sombras”

Por un momento sus recuerdos viajan al pasado, a cuando era chico y compartía las tardes con sus hermanos en las tardes calurosas de Paso del Rey en Buenos Aires: “soy de una generación donde para entretenerse no te conectabas a ningún dispositivo, no había tres televisores en la casa, ni teléfonos celulares, mis viejos nos daban papel y lápiz, así pasábamos las tardes de ocio”, relató el empresario.

El próximo jueves es feriado nacional: ¿Será "puente" y se convertirá en fin de semana largo?

En aquellos tiempos es posible que la paciencia se practicara de otra forma y hoy al pintar volvió a recuperarla. Una pintura a veces puede llevarle hasta 7 meses. Si no le sale como le gusta comienza con otra, con el paso del tiempo la retomará y podrá finalizarla.

“A la hora de pintar creo que la paciencia es fundamental como en toda actividad, si te invade la ansiedad no va a salir bien o no lo vas a disfrutar. Si te das tu tiempo seguramente estarás más cerca del resultado que deseás”, dijo Facundo.

Cuáles son los artefactos que te llevan a superar los 400 kw/h por mes y qué recomiendan los expertos para ahorrar consumos

El ritual de la pintura

El momento de comenzar a pintar es momento de placer. El ritual de desplegar las pinturas y los pinceles, preparar el bastidor. Correr las cortinas para que entre toda la luz del día. El tiempo pasa volando y el artista y puede pasar más de 10 horas pintando: “Es toda una ceremonia un cable tierra, conectarme con mí parte creativa, te corre de estar pensando con la cabeza y te conecta con el corazón que es como realmente deberíamos vivir”, afirmó el artista.

Su primera obra

Aquella primera pintura lo llevó a sus orígenes, a la ciudad de Paso del Rey ubicada al oeste de Caba. Por allí pasaba el tren que dejaba a los obreros de una fábrica textil y el andén se convirtió en la atracción de los más jóvenes que por la tarde paseaban en bicicleta. Un tren con vivos colores, el pasto que nacía entre las vías y el techo del andén que protegía del fuerte sol de la tarde.

Evalúan cobrarle un arancel a extranjeros que se atienden en el Hospital

De apoco aparecieron otros temas, paisajes naturales y urbanos, objetos y sus hijos. Facundo se animó a más y ya lleva en su haber unas 30 pinturas. De todas guarda un recuerdo sobre el momento en que las pintó. Facundo observa, crea y copia.

Sus estados de ánimo se ven reflejados en sus obras: “Una vez realicé una muestra de mis obras y alguien dejó escrito en el libro de bienvenida -los cuadros claramente estaban pintados por una persona optimista y alegre- para mí fue muy emotivo”, contó Facundo y porque es así como se siente.

Delincuentes engañaron a un banco y vaciaron la cuenta de un cliente: la entidad no quiere devolverle la plata

Para un artista a veces vender una obra es un tema complicado y Facundo contó con alegría la vez que vendió una suya: “tenía mis cuadros colgados en un hotel y me llamaron, pensé que querían que los baje y con una gran sorpresa descubrí que había un matrimonio interesado en comprar una obra. Se la vendí y le terminé regalando otra”, contó entusiasmado por la anécdota.

Su estilo

El artista tiene estilo propio pero con una gran influencia de sus pintores preferidos: Monet, Picasso, Van Gogh, Quinquela Martín, etc., todos le sirven de inspiración.

Aparecieron miles de “peces pene” en una playa

Prefiere la pintura realista y cargar sus pinceles con óleo, considera le da más posibilidades a la hora de trabajar los colores y tiene más fuerza y cuerpo. En estos momentos está tratando de profundizar en el cubismo, no es un camino fácil. Reconoció que lo hace sin presiones y con mucho disfrute: “es así como se debe realizar un pasatiempo”, aclaró Facundo.

La entrevista casi llegó a su fin, lo que pretendió ser una conversación sobre el arte se transformó en algo bien profundo sobre la vida misma.

“El éxito es muy relativo, para algunos es el lujo, es dinero y la realidad es que el éxito se trata de lo que te da disfrute, para mí el mejor momento es cuando le pongo toda la energía y el corazón a lo que hago, ya sea en el trabajo o en un pasatiempo”, afirmó categóricamente el empresario.

Le tocó la figurita de Messi, pidió un auto a cambio y le ofrecieron un terreno

El rumor de la gente alrededor se fue haciendo más tenue, el día casi llegaba a su fin. Facundo estaba contento, es evidente que el arte le hace feliz. “Vivimos en épocas de mucha ansiedad y de mucha exigencia y eso no te permite entregarte a nada 100%. Yo encuentro hoy en la pintura paz. Hay una definición muy linda de felicidad que dice "no es un lugar a dónde ir ni un camino, es la forma en que lo recorremos “y pintar me acerca a la felicidad”, concluyó Facundo.