La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), firmaron un acuerdo salarial que establece un incremento del 5.1% para los trabajadores mercantiles.

Este acuerdo ha sido homologado por el Gobierno nacional a través de la Disposición 12/2025 del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello.

El incremento salarial del 5.1% se estructura en tres tramos iguales del 1.7% cada uno, aplicados a los salarios de enero, febrero y marzo de 2025. El último tramo se cobrará en abril, lo que significa que los empleados de comercio percibirán el ajuste completo en el pago de abril.

Los incrementos tomarán como base los salarios de diciembre de 2024 y se pagarán como asignación no remunerativa y no acumulativa. Esto significa que estos aumentos no formarán parte del salario base para futuros cálculos de aumentos salariales, pero sí se considerarán para el cálculo de adicionales como el presentismo y la antigüedad.

Las partes acordaron reunirse nuevamente este mes para evaluar las escalas salariales y considerar posibles ajustes adicionales en función de las condiciones económicas del momento. Este seguimiento es crucial para garantizar que los salarios mantengan su poder adquisitivo frente a la compleja situación económica actual.

El acuerdo actualizó las escalas salariales para los empleados de comercio. A modo de ejemplo, en abril, las nuevas escalas salariales incluyen montos como $966,913 para auxiliares especializados de categoría A, y $958,694 para vendedores de categoría A. Estos montos reflejan el impacto del incremento salarial en las diferentes categorías de empleados.

CÓMO QUEDARON LAS ESCALAS

Maestranza

Categoría A: $ 945.003.

Categoría B: $ 947.739.

Categoría C: $ 957.324.

Administrativos

Categoría A: $ 955.272.

Categoría B: $ 959.382.

Categoría C: $ 963.488.

Categoría D: $ 975.813.

Categoría E: $ 986.082.

Categoría F: $ 1.001.145.

Cajeros

Categoría A: $ 958.694.

Categoría B: $ 963.488.

Categoría C: $ 969.651.

Auxiliares

Categoría A: $ 958.694.

Categoría B: $ 965.540.

Categoría C: $ 988.136.

Auxiliares

Categoría A: $ 966.913.

Categoría B: $ 979.235.

Vendedores