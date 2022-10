¿Estas a tiempo de hacer tus reservas para ir a ver a la selección? ADNSUR conversó con el empresario turístico Guillermo Schneider, quien contó que ya “esta confirmado que serán unos 50 mil Argentinos los que viajarán a ver el mundial a Qatar”, y que de esa cantidad, entre “15 y 18 mil saldrán originalmente desde Argentina”

Sobre los costos que demanda un viaje de estas características, mencionó que “para pasar ocho noche en Qatar hay que pensar en alrededor de 17 mil dólares”, eso sin sumar el valor de los pasajes aéreos entre Comodoro y Buenos Aires.

“Aerolíneas Argentinas y LATAM puso más frecuencias de vuelos con precios que son medianamente aceptables. Hablamos de 800 mil pesos el pasaje”, indicó.

Sin embargo, como dice el refrán popular “al que madruga Dios lo ayuda”… porque aseguró que “a medida que los vuelos se van llenando la tarifa va creciendo”

“Hoy un vuelo Comodoro Buenos Aires ronda los 70 mil pesos”, ilustró.

"La realidad es que con los últimos anuncios realizados por el gobierno respecto de las restricciones a las compras con tarjeta de crédito y debido en el exterior y la puesta en vigencia del "dólar Qatar" las posibilidades de viajar serán para unos pocos", sostuvo, y agregó que "prácticamente el 107 % de lo que uno está pagando del paquete del viaje es impuesto"

Recordó que “es la primera vez en la historia que un país islámico genera un mundial”, y agregó que “Qatar es un destino muy lejos, estamos hablando de más de 20 horas de viaje”

“La Cancillería emitió una guía práctica donde indica que no se puede viajar a Qatar sin alojamiento. Un departamento para 10 días cuesta aproximadamente 18 mil dólares. Si se busca algo de 4 ó 5 estrella el valor asciende a 30 mil dólares. Una entrada tiene un costo de 250 dólares a precio oficial. Las de reventa se espera que estén mucho más elevadas”, remarcó.

Finalmente, apuntó que se trata de un país “caro”, por lo que los viajeros deberán contar con fondos importantes para traslados, comida, y otros gastos. “Una cerveza en Qatar saldrá unos 12 euros… 3900 pesos”

Requisitos:

No exigen la vacunación covid

Hisopado con 72 horas de anticipación

No piden visa

No es necesario el seguro de viaje

Tienen muchas restricciones vinculadas a la cultura islámica que los extranjeros deberán respetar.

Los hombres no pueden usar pantalones cortos, no se puede vestir musculosa, las mujeres no pueden circular con los hombros al descubierto.

No es permitido el consumo de alcohol en los lugares públicos.

Prohibidas las demostraciones de afecto y contacto físico.