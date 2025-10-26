Daños colaterales: por qué el collar de ahorque es un peligro para la salud de tu perro

En el mundo del adiestramiento canino, pocos temas generan tanta controversia y preocupación entre veterinarios, etólogos y adiestradores responsables como el uso del collar de ahorque.

Aunque algunos aún defienden su utilidad para controlar perros fuertes o "dominantes", la evidencia científica y la medicina veterinaria moderna lo consideran un instrumento obsoleto y peligroso. Su empleo no solo conlleva un alto riesgo de lesiones físicas graves, sino que también puede causar daños psicológicos profundos y duraderos en el animal.

El mecanismo del dolor: cómo actúa el collar de ahorque

Contrario a lo que se suele creer, el collar de ahorque no se "cierra" de manera uniforme. Está diseñado para aplicar presión de forma inmediata y puntiaguda alrededor del cuello del perro cuando éste tira de la correa. Esta presión se concentra en un área anatómicamente vulnerable, generando una serie de consecuencias nefastas.

Consecuencias físicas: más allá de un simple tirón

El cuello de un perro es una estructura compleja y sensible, que alberga partes vitales y delicadas. El uso del collar de ahorque puede provocar:

Lesiones traqueales y laríngeas: La tráquea canina es frágil. La presión brusca puede causar colapso traqueal, una condición crónica e irreversible que dificulta la respiración, provoca tos crónica y sonidos similares a los de un ganso. Las lesiones en la laringe también son comunes.

Daño en la glándula tiroides: La presión constante en el cuello puede afectar a esta glándula endocrina crucial, potencialmente desencadenando hipotiroidismo, que altera el metabolismo, el peso y el estado de ánimo del perro.

Aumento de la presión intraocular: Los tirones repetidos elevan bruscamente la presión dentro de los ojos, un riesgo extremo para razas predispuestas al glaucoma, pudiendo acelerar la ceguera.

Problemas neurológicos: La columna cervical y los nervios que recorren el cuello son extremadamente vulnerables. Un tirón fuerte puede dañar discos intervertebrales, causar hernias de disco o lesionar nervios, provocar dolor crónico en el cuello, debilidad en las patas traseras e incluso parálisis.

Daño vascular: La presión puede comprometer el flujo sanguíneo al cerebro y ocasionar hematomas internos.

Estas lesiones no siempre son inmediatamente aparentes. Se desarrollan con el tiempo y, cuando los síntomas son evidentes, el daño suele ser permanente.

El trauma invisible: las secuelas psicológicas

El bienestar mental de un perro es tan importante como su salud física. El collar de ahorque ataca directamente su estado emocional:

Asociación del dolor con el entorno: El perro no asocia el dolor con "tirar de la correa", sino con lo que ve en ese momento: otro perro, un niño, una bicicleta o incluso su tutor. Esto genera miedo, ansiedad y agresividad hacia esos estímulos, empeorando precisamente los problemas que se pretende solucionar.

Indefensión aprendida y estrés: El animal aprende que no puede controlar el dolor que siente, lo que deriva en un estado de estrés constante y pasividad. Esto mina su confianza y su vínculo con el guía.

Supresión de señales de comunicación: Un perro que siente dolor o miedo puede dejar de gruñir o mostrar señales de advertencia, pasando directamente a morder "sin aviso". Esto es extremadamente peligroso.

El mito de la "dominancia" y la falta de pedagogía

La justificación detrás del uso de estos collares suele basarse en teorías de dominancia desacreditadas por la ciencia. Los perros no tiran de la correa para "dominar" a sus tutores; lo hacen por falta de educación, emoción o porque no se les ha enseñado una alternativa. Castigar físicamente esta conducta no le enseña al perro qué es lo que sí debe hacer. El adiestramiento efectivo se basa en la comunicación clara y la motivación, no en la supresión mediante el miedo.

Alternativas seguras, efectivas y respetuosas

Afortunadamente, existen numerosas herramientas y métodos basados en el refuerzo positivo que son seguros y extraordinariamente efectivos para enseñar a un perro a pasear correctamente.

Arnés de pecho antitirones (arnés H o Y): Es la alternativa por excelencia. Redirige la fuerza del perro hacia el pecho y la espalda, evitando cualquier presión en el cuello. Al tirar el perro, el arnés gira suavemente su cuerpo, desincentivando el tirón sin causar dolor.

Correa larga y juego: en lugar de paseos restrictivos, se pueden utilizar correas largas (de 3 a 5 metros) que permiten al perro explorar y premiarlo con juegos o comida cuando camina cerca sin tensar.

Adiestramiento en positivo: Consiste en marcar y recompensar (con comida, caricias o juguetes) cada vez que el perro camina con la correa floja. Se centra en enseñar la conducta deseada en lugar de castigar la indeseada.

Gestión del entorno: Si un perro se altera con ciertos estímulos, es más sensato cambiar la ruta o la distancia para evitar el problema mientras se trabaja la desensibilización en un entorno controlado.

El uso del collar de ahorque es una práctica que pertenece al pasado. La ciencia veterinaria y la etología moderna demuestran cada día sus riesgos y su ineficacia pedagógica a largo plazo. Elegir un método de adiestramiento no es solo una cuestión de preferencia; es una decisión sobre la salud de un miembro de la familia.

Con información de ALMA