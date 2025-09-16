La comunidad de Gran Hermano y el público en general siguen con angustia el estado de salud de Thiago Medina, quien se encuentra en una situación crítica tras sufrir un grave accidente en moto el pasado viernes.

En medio de la incertidumbre, su expareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis, rompió el silencio y conmovió con su relato. Visiblemente devastada y entre lágrimas, Celis compartió la dura realidad que atraviesa el joven y la familia.

En diálogo con TN, la joven declaró: "Dicen que es un día tras día. Para mí es una hora tras hora, porque pueden pasar estas cosas. Y de repente me levanto, agarro el teléfono y veo que Thiago tiene fiebre y me entero por ustedes. No sé si es cierto o no, pero entiendo que es parte del proceso. Está grave. No fue cualquier cosa lo que le pasó. Está en terapia intensiva, en coma inducido. El diagnóstico es reservado. Es un día a día", expresó Daniela con la voz entrecortada, dejando en claro la gravedad y la inestabilidad de la situación.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

“Lo único que quiero es que mis hijas no se queden sin papá”

En medio de su dolor, Daniela hizo hincapié en la importancia de la fe y la energía positiva para la recuperación de Thiago. "Yo lo que deseo y quiero es que mis hijas no se queden sin papá. Es lo único que quiero. Y de mi lado viene acá toda la fe y toda la fuerza, porque siento que la fe mueve montañas. Sé que hay mucha gente que está ayudando, orando. Cada vez que prendo una vela sé que Thiago lo siente. Lo sentimos en casa", manifestó, buscando consuelo en la espiritualidad.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

La ex Gran Hermano también dedicó palabras de agradecimiento a los profesionales de la salud que luchan por la vida de Medina en el Hospital de Moreno. "Agradezco a todos los médicos que están haciendo todo lo que está a su alcance, y más también. Le salvaron la vida a Thiago. Su corazoncito late, y eso es lo único que importa ahora", dijo, reconociendo la invaluable labor del equipo médico.

Conmovida hasta las lágrimas, Daniela reiteró la gravedad y la necesidad de continuar con el apoyo. "Necesito que sigamos orando, porque esto tiene para un poquito más. No sé cuánto más, pero sigue. Sé que está evolucionando, con cosas muy chiquititas, muy leves, gracias a las oraciones y la fe".

El desafío de cuidar a sus nenas en medio de la crisis

Daniela también compartió cómo está manejando la compleja rutina de alternar su presencia en el hospital con el cuidado de sus pequeñas hijas, fruto de su relación con Thiago. "Yo ahora siempre me escapo un ratito para escuchar el parte que recibe la familia de Thiago. Escucho lo que dicen y me voy de nuevo a casa con las bebés. Estoy todo el tiempo ahí. Después vuelvo a casa, me tiro al piso, les digo ‘papá les mandó todos estos besos y abrazos’, y las lleno de amor para que entiendan un poco", relató, mostrando la fortaleza con la que enfrenta este desafío.

La expareja de Thiago Medina habló sobre su salud a la salida del hospital: “Fui a entregar algunas cosas"

En un momento particularmente emotivo, describió cómo intenta proteger a sus hijas de la cruda realidad. "Entiendo que son muy chiquititas, les explicamos todo muy poquito. Y recién se enteraron de que su papá tiene nanita. También cuando prendemos una vela, señalan y dicen ‘papá’. Todo muy poquito, pero siento que es un proceso", explicó entre lágrimas, revelando la sensibilidad con la que maneja la situación para que las pequeñas no sientan de golpe la ausencia de su padre.

Para finalizar la entrevista, Daniela Celis extendió su agradecimiento a todos los que la acompañan en este difícil momento: "Gracias también al Hospital de Moreno, porque sé que están haciendo milagros. Y lo hacen con todos. Oremos, por favor, por Thiago y por todos los pacientes que están acá también", concluyó, conmoviendo a la audiencia.

