Este lunes, Daniela Celis compartió en sus historias de Instagram una nueva actualización del estado de salud de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un accidente en moto. Tal como lo hizo en otras oportunidades, su expareja y madre de sus hijas, Leia y Aimé, difundió un nuevo parte sobre su recuperación.

“El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos”, detalló Celis. Operarán de urgencia a Thiago Medina y crece la preocupación por su estado de salud: “Él es fuerte...”

“Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga”, remarcó la ex Gran Hermano y subrayó: “Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que sanen. Pedimos oraciones para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”. Y agregó junto al texto un emoticón de plegaria. De esta manera, Celis dejó en claro que su expareja sigue en cuidados intensivos y bajo control médico.

Hace dos días, Medina atravesó su segunda intervención quirúrgica. Según detalló la influencer, la operación se realizó sin inconvenientes y los profesionales consiguieron una correcta reconstrucción de la zona costal.

Cabe remarcar que el joven de 22 años permanece internado desde hace una semana, cuando ingresó de urgencia después de chocar con la parte trasera de un auto en la ex Ruta 7. A su llegada al hospital, tuvieron que operarle uno de sus pulmones y le extirparon el bazo. Desde entonces, la familia y amigos iniciaron un pedido de cadenas de oración para que mejore, ya que su estado inicial fue delicado.

Thiago Medina sigue sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano “más afectado”

Con información de La Nación