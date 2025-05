Damián Betular, Pedro Rosemblat y Darío Sztajnszrajber: ¿quiénes son los invitados a la 12.ª edición de la Feria Internacional del Libro?

Este miércoles, en conferencia de prensa, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, brindó detalles acerca de las actividades que se llevarán adelante en el marco de la 12° Feria Internacional del Libro, que tendrá su acto de apertura el día jueves 31 de julio, a las 19:00 horas, y las actividades se desarrollarán desde el viernes 1 hasta el domingo 10 de agosto, en diferentes espacios del casco céntrico de nuestra ciudad.

Al respecto, Peralta resaltó la importancia del evento “que convoca no solamente a nuestros vecinos, sino también a muchísima gente que se acerca todos los años a Comodoro Rivadavia para participar de esta Feria del Libro. El objetivo principal es ir ganando nuevos lectores y, por ello, estamos trabajando muy fuerte: ya contamos con muchos inscriptos, pero continuamos invitando a aquellos que todavía no se han acercado a la Secretaría de Cultura o no han enviado sus propuestas, teniendo en cuenta que hasta el 30 de junio tenemos abierta la inscripción”.

En ese sentido, expuso que, a la fecha, “la convocatoria es muy nutrida, no solamente por aquellos que van a venir desde Buenos Aires, sino que también tendremos la presencia de muchísimos autores de distintas provincias de nuestro país y también de Brasil. Además, como hemos realizado en la edición anterior con este corredor cultural, contaremos con la participación de la Región de Aysén, Chile, a través de editoriales, escritores y distintas actividades que nos han propuesto”.

Del mismo modo, la funcionaria destacó que “los niños y los jóvenes participan de forma masiva de la Feria, la recorren, pero también aprenden. El año pasado lo pudimos apreciar, vimos a muchos chicos acercándose a la literatura en el Café Cultural y de eso se trata, de un trabajo constante buscando ganar nuevos lectores”.

Por otro lado, indicó que “ya confirmaron su presencia 43 editoriales y tenemos previstas más de 80 actividades, entre charlas, conferencias y espectáculos, con la presencia de exponentes de gran calidad”. A su vez, adelantó que “este año contaremos con un stand especial del Fondo Editorial Municipal, para que esos autores que editaron, a través de la Municipalidad, puedan presentar y comercializar esos libros como lo hacen el resto de los escritores”.

“Durante 10 días, Comodoro será una ciudad que generará literatura, pero, además este evento brinda la posibilidad de mover la hotelería, la gastronomía y el comercio, lo que marca la importancia de la Feria del Libro como propuesta que nos pone en el mapa cultural y turístico”, concluyó Peralta.

Diversidad de propuestas

A dos meses del evento, ya están confirmadas las presencias de Eduardo Sacheri, Pedro Rosemblat, Fernando Signorini, Darío Sztajnszrajber, Damián Betular, Pedro Saborido, Santiago Speranza, Viviana Rivero, Hernán Brienza, Alejandro Grimson, Agustina Buera, Sofía Contreras, Carlos Skliar, Miguel Rep, Carlos Skliar, Delfina Rossi, Gonzalo Finlez y Andrés Rieznik.

Además de los habituales stands y presentaciones de libros, la feria del libro más importante del interior del país contará con capacitaciones, talleres, espectáculos artísticos y literarios, charlas, seminarios, conversatorios, café literario, muestras audiovisuales, proyección de largometrajes, actividades para las infancias y adolescentes y estaciones de juegos permanentes, entre otras propuestas para toda la familia.

Gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, editada por un periodista de ADNSUR.