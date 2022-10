Dalma Maradona apareció nuevamente en televisión y habló de todo, en especial, se refirió a cómo es el vínculo que tiene con Daniel Osvaldo, el novio de su hermana, Gianinna Maradona.

La pareja ha tenido sus conflictos en el pasado y se han separado y reconciliado varias veces, por eso, Ángel de Brito quiso saber cómo se lleva con el exfutbolista de Boca Juniors sabiendo que la actriz es muy cercana a su hermana.

Las dudas sobre el vínculo de Dalma y Osvaldo nacieron luego de la entrevista que la hija de Maradona hizo ayer con LAM (América). “Yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía... Es una situación particular. No me cae mal pero mi relación con él arranca antes que cuando estaba con mi hermana...”, explicó recordando el noviazgo de Daniel con Jimena Barón.

“Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana... Analizame la frase...”, cerró de forma picante..