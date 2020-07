COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El integrante de la Comisión Directiva del Centro de Empleados en Comodoro, Matías Silva cuestionó que se están realizando pocos controles para corroborar la terminación de DNI de los clientes de los supermercados y pidió a las autoridades mayor compromiso.

“Nosotros hemos transmitido nuestras inquietudes, pero no nos hacen caso”, planteó Silva y agregó: "Dentro de los comercios se están respetando los protocolos. El uso del tapabocas, alcohol en gel para todos los que ingresan y distanciamiento social. También en la desinfección de los espacios hay que hacer todos los días".

En contacto con diario Crónica resaltó que "hay negocios de indumentaria que muchas veces no dejan a la gente probarse las prendas, en tal caso, el cliente lleva el artículo y después puede cambiarlo. Otras veces sucede que, si un cliente se prueba una prenda, esa prenda la dejan aireándose hasta el otro día y recién en ese momento vuelven a colgarla".

El delegado además manifestó que si bien "las cosas se están haciendo de manera correcta dentro de los locales, de las puertas para afuera no se están haciendo controles”.

COVID-19 EN LA ANÓNIMA DEL 9 DE JULIO

Consultado por los trabajadores de la sucursal de La Anónima del barrio 9 de Julio que se contagiaron de coronavirus, Silva indicó que, "los dos están recuperados pero todavía no se

reincorporaron porque no recibieron el alta".

“Hasta que las autoridades sanitarias no den el visto bueno no pueden volver. Igualmente se les cubre el sueldo, ellos no salen perjudicados por esto. Lo que sucedió en estos días fue que se agregaron otras cosas al protocolo. Por ejemplo, pedimos a los empleados que dejen de tomar mate juntos, eso fue algo que hizo mucho ruido en la agenda mediática y que se pidió especialmente a la comunidad”, expresó

AGUINALDO Y FERIADOS

Finalmente, el delegado se refirió al pago para los trabajadores del sector y admitió que "si bien hay retrasos en el pago del Sueldo Anual Complementario, debe pagarse en una sola cuota".

“Recibimos muchas consultas en los últimos días por este tema. Sabemos que en algunas empresas están habiendo retrasos, pero es algo que no puede pasar de una semana, máximo diez días. El aguinaldo es algo que los trabajadores deben percibir en forma íntegra y completa. También recibimos consultas por los feriados de este jueves y viernes. Ambos días deben pagarse doble".