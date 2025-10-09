Un nuevo accidente de tránsito volvió a registrarse en la esquina de Avenida Portugal y Colonos Galeses, una zona que en reiteradas oportunidades ha sido escenario de siniestros viales en Comodoro Rivadavia. Esta vez, el hecho ocurrió pasadas las 16:40 de este miércoles y dejó como saldo daños materiales en cuatro vehículos, aunque sin personas lesionadas.

Personal de la Seccional Tercera intervino rápidamente tras ser alertado sobre la colisión. Al llegar al lugar, constató que estaban involucrados dos autos en movimiento y otros dos que se encontraban estacionados.

Según el parte policial, un Fiat Bravo y un Volkswagen Vento protagonizaron el choque inicial. Producto del impacto, ambos vehículos colisionaron contra una camioneta Chevrolet S10 y un Renault Fluence que estaban estacionados sobre la misma avenida.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

La magnitud del siniestro requirió asistencia médica preventiva para uno de los conductores, quien fue atendido en el lugar por personal de la ambulancia del 30 de Octubre, sin necesidad de traslado al hospital.

La esquina de Avenida Portugal y Colonos Galeses es una zona de alta circulación vehicular, especialmente en horas de la tarde, y ha sido señalada en numerosas ocasiones por los vecinos como un punto donde los choques se repiten con frecuencia. Los vecinos de la zona reclamaron en reiteradas ocasiones la instalación de elevaciones de calzada y reductores de velocidad.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

En esta oportunidad, además de los daños materiales, se labró un acta de infracción al conductor del Volkswagen por no contar con seguro obligatorio ni licencia de conducir vigente. Sin embargo, no se procedió al secuestro del rodado debido a la falta de grúa y espacio físico en el lugar.

En junio de 2021, en esa misma esquina chocaron cinco vehículos, con graves consecuencias materiales para los autos involucrados pero sin heridos. En septiembre de 2023, un motociclista chocó contra una camioneta y fue trasladado al hospital. Un año más tarde, otro motociclista fue embestido por un auto y sufrió graves lesiones en sus tobillos. Ese listado es apenas una muestra de la larga serie de accidentes registrados en esa esquina del barrio Roca.