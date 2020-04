RAWSON (ADNSUR) - Previo a la videoconferencia con intendentes que se realizará esta tarde, el gobierno ya estuvo sondeando a varios jefes comunales, que pidieron que no se aflojen las medidas y que vuelva el sistema de terminación de DNI par o impar para salir a la calle. Así confirmaron fuentes del gabinete a ADNSUR y ya se estaría redactando un nuevo decreto en ese sentido, que incluiría a más actividades como profesiones independientes y también tareas de mantenimiento en los hogares. Además, es un hecho que las salidas recreativas anunciadas por Alberto Fernández no van a aplicarse en las principales ciudades de Chubut.



El gobierno terminará de definir junto a los intendentes esta tarde cómo continuarán las próximas dos semanas de cuarentena en Chubut, en una reunión por videoconferencia que se adelantó un día por la ansiedad de la población y que quizás pueda plasmarse en un nuevo DNU que alcance a ser notificado a la Legislatura antes de la sesión de mañana. De acuerdo a este sondeo, los intendentes consultados no quieren adherir al decreto nacional que habilita las salidas recreativas de una hora, y piden que regrese el sistema de terminación de DNI para salir a la calle, siendo incluso más abarcativo que la compra en supermercados. Además de estos planteos, se trabaja en la habilitaciones de más actividades de profesiones independientes, como abogados, contadores y escribanos y de tareas de mantenimiento en el hogar como gasistas, plomeros, cañistas y electricistas.



También entre las nuevas medidas del decreto que está en ciernes se permitiría que comercios que tienen cuenta corriente con muchos clientes, puedan habilitar una caja para que vayan a pagar, pero no a clientes particulares para hacer una venta en el momento.



Respecto a los DNI, el pedido de los intendentes de las ciudades de más habitantes es que se vuelva al sistema por pares e impares, pero ya no sólo para comprar en supermercados, sino directamente para salir a la calle, es decir que esto alcanzaría a panaderías, kioscos y demás comercios que no estaban incluidos.



Lo que es prácticamente un hecho es que -al menos en las grandes ciudades- no se va a adherir al decreto nacional que habilita a las salidas recreativas de una hora, porque los intendentes y los integrantes del comité de crisis coinciden en que es imposible de controlar y se puede volver inmanejable.



Si bien no estaría el visto bueno para abrir comercios en general y peluquerías, como piden municipios como Trelew, habría consenso para habilitar los estudios de profesionales independientes, que también era una demanda insistente ante el Ministerio de Salud.