Cuánto le cuesta llenar el changuito en Neuquén y Río Negro para una familia de clase media
La diferencia de precios responde a factores como salarios promedio, impuestos provinciales y ubicación geográfica.
La consultora Analytica publicó las diferencias en los precios del carrito de supermercado promedio para una familia de clase media compuesta por dos adultos y dos menores. En la región patagónica, Neuquén ocupa $750.013 mensuales, mientras que Río Negro se ubica en $758.956, posicionándose entre las provincias con la canasta más cara, solo por detrás de Santa Cruz ($783.769) y Chubut ($770.792).
En contraste, las provincias con la canasta más económica se encuentran en el NEA, con Chaco ($721.772), Corrientes ($723.182) y Misiones ($724.005).
Factores que influyen en los precios
La dispersión de precios responde a variaciones en el costo de vida, salarios y estructura impositiva. En la Patagonia, donde los precios son más altos, también se registran salarios promedio superiores, lo que ayuda a compensar los mayores costos. En promedio, llenar la canasta en esta región representa el 14,7% de dos salarios medios.
Por el contrario, en el NEA, aunque los precios son más bajos, los salarios promedio son menores, por lo que la canasta equivale al 29% de la suma de dos salarios, mostrando un mayor peso del gasto en alimentos para la clase media.
Además, las alícuotas de ingresos brutos provinciales explican parte de las diferencias: San Juan grava con 3% mientras que La Rioja lo hace con 5%, influyendo en el precio final de los productos.
Productos con mayores aumentos recientes
Las regiones con los mayores incrementos en el último período fueron Misiones (+3,4%), San Juan (+3,1%) y La Rioja (+2,9%), mientras que la Patagonia tuvo subas menores: Chubut (+0,5%), Tierra del Fuego (+0,4%) y Río Negro (+0,4%).
Dentro de la canasta, queso crema, chocolatada y postres tuvieron aumentos generalizados. En Neuquén y Río Negro, el queso crema subió 6,8% y 7,1% respectivamente. Los fideos secos aumentaron entre 1,4% y 2,3%, mientras que los precios de huevos, té y salsa de tomate se mantuvieron estables.
Según la consultora LCG, en la tercera semana de septiembre la inflación de alimentos se aceleró 1,6%, con un promedio de 1,2% mensual en las últimas cuatro semanas. Los mayores incrementos se registraron en panificación, cereales y pastas (+5,2%), productos lácteos y huevos (+5,1%) y aceites y frutas (+2,5%), mientras que verduras (-3,4%) y carnes (-0,1%) mostraron bajas.