Cuánto le cuesta llenar el changuito en Neuquén y Río Negro para una familia de clase media

La consultora Analytica publicó las diferencias en los precios del carrito de supermercado promedio para una familia de clase media compuesta por dos adultos y dos menores. En la región patagónica, Neuquén ocupa $750.013 mensuales, mientras que Río Negro se ubica en $758.956, posicionándose entre las provincias con la canasta más cara, solo por detrás de Santa Cruz ($783.769) y Chubut ($770.792).

En contraste, las provincias con la canasta más económica se encuentran en el NEA, con Chaco ($721.772), Corrientes ($723.182) y Misiones ($724.005).

Factores que influyen en los precios

La dispersión de precios responde a variaciones en el costo de vida, salarios y estructura impositiva. En la Patagonia, donde los precios son más altos, también se registran salarios promedio superiores, lo que ayuda a compensar los mayores costos. En promedio, llenar la canasta en esta región representa el 14,7% de dos salarios medios.

Por el contrario, en el NEA, aunque los precios son más bajos, los salarios promedio son menores, por lo que la canasta equivale al 29% de la suma de dos salarios, mostrando un mayor peso del gasto en alimentos para la clase media.

Además, las alícuotas de ingresos brutos provinciales explican parte de las diferencias: San Juan grava con 3% mientras que La Rioja lo hace con 5%, influyendo en el precio final de los productos.

Productos con mayores aumentos recientes

Las regiones con los mayores incrementos en el último período fueron Misiones (+3,4%), San Juan (+3,1%) y La Rioja (+2,9%), mientras que la Patagonia tuvo subas menores: Chubut (+0,5%), Tierra del Fuego (+0,4%) y Río Negro (+0,4%).

Dentro de la canasta, queso crema, chocolatada y postres tuvieron aumentos generalizados. En Neuquén y Río Negro, el queso crema subió 6,8% y 7,1% respectivamente. Los fideos secos aumentaron entre 1,4% y 2,3%, mientras que los precios de huevos, té y salsa de tomate se mantuvieron estables.

Según la consultora LCG, en la tercera semana de septiembre la inflación de alimentos se aceleró 1,6%, con un promedio de 1,2% mensual en las últimas cuatro semanas. Los mayores incrementos se registraron en panificación, cereales y pastas (+5,2%), productos lácteos y huevos (+5,1%) y aceites y frutas (+2,5%), mientras que verduras (-3,4%) y carnes (-0,1%) mostraron bajas.