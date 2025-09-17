La fuerte derrota electoral que sufrió el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre marcó un antes y un después en la dinámica política nacional, exacerbando las tensiones sociales y los reclamos por mayores recursos en sectores estratégicos del Estado.

En este contexto complejo y volátil, la presentación del Presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei profundiza la controversia, especialmente en ámbitos sensibles como el Hospital Garrahan, el centro pediátrico de referencia en Argentina, que enfrenta una crítica situación salarial y laboral.

HOSPITAL GARRAHAN, LA REFERENCIA DE SALUD PÚBLICA DE ARGENTINA

El Hospital Garrahan, inaugurado en 1987, es el principal centro pediátrico de alta complejidad de Argentina y uno de los referentes en América Latina para la atención de niños con enfermedades graves y patologías complejas. Desde su fundación, se ha destacado por su enfoque integral que combina atención médica, investigación y docencia, ofreciendo servicios gratuitos y de calidad a pacientes de todo el país. Su prestigio radica en contar con tecnología avanzada y un equipo multidisciplinario altamente capacitado para atender casos que requieren tratamientos especializados que no se encuentran en otros centros públicos.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

A lo largo de los años, el Garrahan ha enfrentado múltiples desafíos vinculados a la financiación del sistema público de salud y a la creciente demanda de sus servicios. Sin embargo, su compromiso con la atención pediátrica y la formación de profesionales ha mantenido su prestigio intacto, convirtiéndolo en un símbolo de la salud pública argentina. Su capacidad para abordar casos complejos lo posiciona como una institución indispensable para miles de familias que dependen de su asistencia.

Actualmente, el hospital atraviesa una profunda crisis laboral y salarial que ha puesto en alerta a gremios, trabajadores y organizaciones sociales. La reciente negativa presidencial al proyecto de ley de emergencia sanitaria en pediatría —que buscaba mejorar las condiciones salariales y asignar recursos prioritarios— ha generado protestas y movilizaciones.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Los trabajadores denuncian que sus salarios no alcanzan la línea de pobreza, pese a la alta responsabilidad y exigencia de sus tareas diarias, y alertan sobre la extensión de jornadas laborales que no son remuneradas adecuadamente, agravando la situación de precariedad. Esta crisis suma una nueva dimensión a la histórica lucha por fortalecer el sistema público de salud en la Argentina.

LA PULSEADA POLÍTICA POR LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA PEDIÁTRICA

El veto presidencial a la ley de emergencia sanitaria en pediatría, que había recibido amplio respaldo parlamentario, tensiona aún más el escenario. Esa norma proponía una recomposición salarial para el personal del Garrahan, la asignación de recursos prioritarios y la eliminación de resoluciones que complicaban el sistema de becas del hospital.

Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025

Frente a esta decisión, la oposición política impulsa la revisión del veto en la Cámara de Diputados, mientras gremios y organizaciones sociales planean movilizaciones con el Garrahan como punto central de sus demandas.

La medida presidencial no solo genera rechazo, sino que pone en el centro del debate la crisis salarial y la precariedad que afecta a quienes trabajan en un hospital que atiende casos de alta complejidad pediátrica, con exigencias técnicas y emocionales extremas.

CUÁNTO GANA UN ENFERMERO DEL HOSPITAL GARRAHAN EN SEPTIEMBRE DE 2025

Los trabajadores del Garrahan, agrupados en la Junta Interna de ATE, denuncian que sus salarios actuales no cubren siquiera el umbral de pobreza, a pesar del nivel de especialización y la intensidad de las tareas que realizan diariamente.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

Según un representante gremial, las áreas catalogadas como de cuidado intermedio y moderado en este hospital equivalen en otros centros a terapia intensiva, con procedimientos más complejos y una mayor dedicación física y emocional.

En agosto de 2025, una enfermera con una jornada semanal de 35 horas en estas áreas percibió un sueldo neto de $943.111,10, resultado de un bruto de $1.114.940,46 con descuentos por $171.829,36.

En tanto, un enfermero técnico nivel A-4 cobró $996.925,68 netos, a partir de un bruto mensual de $1.219.384,24 y deducciones por más de $222.000. Pese a esto, las jornadas se extienden a siete horas diarias en la práctica, cuando deberían ser de seis, haciendo crecer la carga laboral sin que esa mayor dedicación se traduzca en una mejor remuneración.