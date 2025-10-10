Cuánto cuesta hacer la VTV en Comodoro y por qué la demanda cayó a la mitad

La crisis económica y la desaceleración de la actividad petrolera ya se sienten en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Uno de los rubros afectados es el de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el control obligatorio que deben realizar los automovilistas para circular con seguridad.

Oscar Do Brito, responsable de una de las plantas de VTV de la ciudad, explicó a ADNSUR que la baja en la demanda es notoria y que el movimiento actual está muy por debajo de los niveles habituales.

“Estamos con la capacidad en un 30%, hay poco movimiento. Pero se está dando más que nada porque las empresas se están yendo de Comodoro y está parada la actividad”, sostuvo.

La caída, según detalló, es significativa:

“Cayó un 50% nuestro trabajo. Hay muchas empresas que todavía no saben qué van a hacer, están en veremos, y eso repercute directamente en nosotros. Antes teníamos muchos vehículos de empresas petroleras o de servicios que venían a hacer la verificación, pero con esta situación, se frenó todo”.

La Verificación Técnica Vehicular es un control fundamental para garantizar que los autos, camionetas y camiones circulen en condiciones seguras y no representen un riesgo para sus ocupantes ni para terceros. Sin embargo, Do Brito explicó que muchos propietarios están postergando el trámite por motivos económicos o por desconocimiento de la obligación.



Actualmente, el costo de la VTV en Comodoro es de 67.000 pesos, un valor que puede resultar elevado para algunos conductores en un contexto de fuerte inflación y pérdida del poder adquisitivo.

“Hoy la VTV tiene un costo de 67 mil pesos. Los vehículos nuevos no la hacen hasta los tres años, pero después es obligatoria y se renueva una vez por año”, indicó.

Do Brito explicó en detalle cuáles son los puntos que se revisan en cada vehículo durante el procedimiento:

“Se chequean los gases de combustión para ver cómo está la carburación y los inyectores. Después pasa por una alineadora que revisa justamente la alineación, luego los frenos —la fuerza y el rendimiento de cada lado—, y pasa por un detector de holgura donde se analiza el tren delantero, la dirección, el chasis y el estado general del vehículo. Por último, se hace un control de todas las luces, los elementos de seguridad y el matafuegos”.

A pesar del bajo movimiento, desde la planta buscan anticiparse a los meses de mayor demanda, que suelen concentrarse a fin de año.

“En noviembre y diciembre empieza a venir más gente porque se van de vacaciones y se arman filas muy largas. Estamos tratando de que empiecen a venir ahora para evitar eso”, explicó.

Do Brito insistió en la importancia de no esperar a último momento para realizar la VTV, no solo por la demora que puede generar la demanda acumulada, sino también por la seguridad vial.

“La idea es que los autos circulen en buenas condiciones. Si el freno no está equilibrado, si las luces no funcionan bien o hay un problema en la dirección, se puede evitar un accidente si se detecta a tiempo”, remarcó.

La Verificación Técnica Vehicular es un requisito obligatorio en la provincia del Chubut, y su incumplimiento puede derivar en multas y retención del vehículo. Sin embargo, Do Brito reconoció que el contexto económico actual está llevando a muchas personas a postergar gastos esenciales, incluso aquellos vinculados con la seguridad.

“Entendemos que hay una situación complicada, pero tratamos de concientizar a los usuarios de que no es solo un trámite. Es una revisión completa que puede salvar vidas y prevenir fallas graves”, afirmó.

En un contexto donde la crisis petrolera impacta en toda la economía local, la caída en la demanda de la VTV es un reflejo más del freno que atraviesa Comodoro. Mientras tanto, desde las plantas locales recomiendan aprovechar los meses de baja actividad para realizar la verificación sin demoras, mantener los vehículos en regla y contribuir a una conducción más segura para todos