Cuánto cuesta cambiar las cubiertas en Comodoro Rivadavia y por qué el precio no deja de subir

Cambiar las cubiertas del auto ya no es una decisión menor para los conductores de Comodoro Rivadavia. Con los precios de los neumáticos en constante aumento, renovar el juego completo puede representar una inversión importante. Pero antes de hablar de costos, conviene entender qué significa realmente la medida que aparece en el lateral de cada cubierta, como por ejemplo 195/55 R15, una de las más comunes en autos medianos.

¿Qué significa cada número en una medida de neumático?



Cada cifra y letra en la inscripción de un neumático indica una característica técnica clave:

• 195: es el ancho del neumático en milímetros, medido de un lateral al otro. En este caso, el neumático mide 195 mm de ancho.

• 55: representa la relación de aspecto, es decir, el porcentaje que indica la altura del perfil (del borde hasta la banda de rodadura) en relación al ancho. Un “55” significa que la altura equivale al 55% del ancho.

Cortaron el agua en dos barrios de la zona de Comodoro: no hay horario de normalización



• R: hace referencia al tipo de estructura interna del neumático. La “R” significa radial, el formato más común en los vehículos modernos.

• 15: indica el diámetro de la llanta, expresado en pulgadas. Es decir, este neumático se monta sobre una llanta de 15 pulgadas.

Por lo tanto, cuando un neumático dice 195/55 R15, estamos hablando de una cubierta de 195 mm de ancho, con un perfil medio (55%) y para llantas de 15 pulgadas de diámetro.

Los rodados más comunes en Argentina



En el caso de los autos más vendidos en Argentina —como el Toyota Etios, Fiat Cronos, Volkswagen Gol, Chevrolet Onix o Renault Logan—, las medidas más habituales van del R14 al R16, dependiendo del modelo y la versión.

Las medidas más frecuentes en autos tipo sedán o compactos son:

• 175/70 R14

• 185/65 R15

• 195/65 R15

• 205/55 R16

Accidente fatal: encontraron muerto a un hombre que intentó robar en un taller del barrio industrial



En el caso de las camionetas medianas como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok o Nissan Frontier, los neumáticos más usados suelen ser de mayor tamaño y con tacos más marcados, pensados para soportar peso y condiciones de terreno más exigentes. Las medidas más habituales en este segmento son:

• 255/70 R16

• 265/65 R17

• 265/60 R18



Cuánto cuesta cambiar las cuatro cubiertas en Comodoro Rivadavia



Los precios varían según el tipo de vehículo, el rodado, la marca y el origen del neumático. En Comodoro Rivadavia, donde el traslado y los impuestos suelen encarecer los valores respecto al centro del país, los costos de cambiar las cuatro cubiertas pueden representar un gasto importante, especialmente en camionetas o vehículos utilitarios.



“Los cuerpos no aparecieron en el zanjón grande”: cómo sigue la búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

Para autos tipo sedán o compactos, con medidas como 195/65 R15, el precio promedio por unidad ronda entre $140.000 y $180.000, dependiendo de la marca y el modelo. Esto significa que cambiar las cuatro puede costar entre $560.000 y $720.000.



Si el vehículo utiliza rodados más pequeños, como los R14, el precio baja levemente: cada cubierta cuesta entre $110.000 y $130.000, por lo que renovar el juego completo puede ubicarse entre $440.000 y $520.000.



En cambio, para camionetas medianas o grandes, con neumáticos del tipo 265/65 R17 o similares, el panorama cambia drásticamente. Según la marca, el dibujo del taco y la procedencia, cada cubierta puede costar entre $350.000 y $400.000, llegando en algunos casos a los $550.000 cuando se trata de modelos premium o de uso mixto (asfalto y ripio). Cambiar las cuatro, en estos casos, puede superar fácilmente el millón y medio de pesos.





De Km 8 a liderar en Almería: la historia de José Luis Pinilla, el comodorense que lo perdió todo y volvió a empezar

Marcas y diferencias de precio



En el mercado local, las marcas Pirelli, Bridgestone y Goodyear suelen ubicarse entre las más caras, tanto por su rendimiento como por su durabilidad y garantía. En cambio, opciones nacionales como Fate, Firestone o Dunlop ofrecen alternativas más accesibles, aunque con menor vida útil o rendimiento en caminos irregulares.



También influyen el origen y el tipo de uso: las cubiertas importadas o con tecnología de alto desempeño suelen costar más, mientras que las de fabricación nacional o de perfil más básico resultan más económicas.

Más que un gasto, una inversión en seguridad



Los especialistas coinciden en que, aunque el recambio de cubiertas puede representar un gasto considerable, es un aspecto clave para la seguridad vial. Un neumático desgastado o vencido afecta el frenado, la estabilidad y la adherencia, especialmente en rutas o calles mojadas.



Susto en Comodoro: la camioneta de un famoso medio nacional volcó en plena cobertura de la pareja desaparecida

En Comodoro Rivadavia, donde el clima y el estado de las calles pueden acelerar el desgaste, los talleres recomiendan revisar periódicamente la presión, el alineado y el balanceo, y no estirar más allá de los límites de seguridad el cambio de cubiertas.

En resumen, cambiar los cuatro neumáticos de un auto promedio en Comodoro puede costar entre $500.000 y $700.000, mientras que en camionetas el valor supera ampliamente el millón y medio de pesos. Una inversión que duele al bolsillo, pero que resulta imprescindible para mantener el vehículo en condiciones y garantizar la seguridad en cada kilómetro.