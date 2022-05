Cuándo y dónde se vacuna contra el Covid y la gripe en Comodoro

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia sigue trabajando en la vacunación contra el Covid y la gripe.

En el horario de 9 a 13 horas se aplica la vacuna contra el coronavirus -en todas sus dosis-, vacuna antigripal y todas las del calendario. Las aplicaciones se realizan en todos los centros de salud y en la Secretaría, ubicada en calle Sarmiento al 680.

La referente Gabriela Simunovic indicó a ADNSUR que "posiblemente hagamos una campaña de vacunación el próximo domingo 15 de mayo en horas de la tarde, para todas las personas que no se puedan acercar por cuestiones laborales durante la semana".

“La gente a veces dice que no hay vacuna, pero no es así. Llegan algunos a las 14 horas y tenemos que abrir un frasco completo. Por ejemplo, la vacuna COVID tiene seis dosis y hay que reportar que descartamos 5. Por eso no se descartan las vacunas, salvo en caso de urgencias", señaló.

Aseguran que los médicos de guardia no pueden negarse a extender certificados médicos

Para quienes no puedan salir de su casa, Simunovic sostuvo que "estamos saliendo un solo día a la semana ya que no hay abasto. Pero deben comunicarse telefónicamente y a partir de la semana que viene saldremos dos veces".

Al respecto, comentó: "Hay mucha demanda a domicilio, no tanto en los centros de salud. Esta dosis de refuerzo covid se la están aplicando en su mayoría las personas mayores de 60 años y aquellas que tienen comorbilidades".

Además, reconoció que para la antigripal "no contamos con la cantidad de vacunas que deseamos. Siempre ocurre en el inicio de campaña de vacunación, generalmente todos quieren vacunarse en primer turno y es complejo, porque las vacunas nos van llegando de a poco. Por eso pedimos paciencia a la población".