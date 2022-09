Cuándo se estrenará la película de "Los Simuladores": revelaron la fecha del regreso

Comenzó la cuenta regresiva para volver a ver “Los Simuladores” en la pantalla grande. Diego Peretti, Federico D’Elia, Alejandro Fiore y Martín Seefeld cumplieron su palabra y retomarán la acción en una película dirigida por Damián Szifrón, autor original de la exitosa serie de Telefe.

Si bien el anuncio entusiasmó a toda una generación generó también gran expectativa ya que el regreso de Emilio Ravenna, Mario Santos, Pablo Lamponne y Gabriel Medina se podrá ver en los cines recién en el 2024.

Sin embargo, Peretti se dispuso a calmar la ansiedad y se animó a brindar algunos detalles. “El segundo semestre del año que viene tendríamos que estar filmando la película de Los Simuladores”, confirmó el actor en comunicación con El Destape.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Todavía no leí el guion. Es raro que Damián no me lo haya compartido aún, pero lo que puedo estar seguro es que se está armando todo para eso y si él ya está decidido para hacerla debe ser porque ya tiene casi 600 hojas, que después veremos cómo las trasladamos al cine”, agregó..

Al hablar de “Los Simuladores”, muchos recuerdan a un histórico personaje que podría volver a tener continuidad. Se trata de Franco Milazzo -interpretado por César Vianco-, uno de los villanos más salvajes con los que se topó el grupo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“Milazzo debería estar, aunque esté poco, fuera de campo. Debería vivir ese personaje. Es raro que en la continuación de Los Simuladores en cine no aparezca el apellido Milazzo. Por ahí aparece”, confirmó y cerró con lamento por haber soltado tanta información.