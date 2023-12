“A mí la pintura me salvó, me puso en eje”, dice Laura Paola Sánchez y no puede evitar emocionarse. La mujer que hace cuatro años vive en Rada Tilly es una profesional con todo lo que implica la palabra. Llegó a ser gerente de una multinacional, pero cuando nació su segundo hijo decidió dedicarse de lleno a él por las múltiples discapacidades que enfrenta. En paralelo, se metió de lleno en la pintura sobre porcelana, técnica que ahora la lleva a competir en los más grandes salones internacionales de la disciplina. Una historia de amor, fortaleza y, sobre todo, arte.