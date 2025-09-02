Tras semanas de intensas negociaciones, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó un acuerdo salarial que beneficia a más de 1,2 millones de empleados de comercio en Argentina.

El convenio, firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a entidades empresarias como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), establece un esquema de aumento salarial escalonado que se extenderá desde julio hasta diciembre de 2025.

Por qué Comodoro no replica campañas comerciales nacionales y cómo afectaría al empleo local

El sector de comercio es uno de los pilares fundamentales de la economía argentina, tanto por la generación de empleo como por su aporte al Producto Interno Bruto. Ante los desafíos que presenta la economía en términos de inflación y costos, la actualización salarial es una herramienta central para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

La homologación de este acuerdo representa un avance en la negociación colectiva, ya que concreta un esquema de incrementos salariales con pautas claras y con un bono adicional que ayuda a compensar la pérdida del poder de compra en segmentos vulnerables. Desde las entidades empresariales y sindicales se resaltó la importancia de mantener el diálogo abierto y equilibrado para alcanzar beneficios que resulten sostenibles para las empresas y justos para los empleados.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

AUMENTO PARA EMPLEADOS DE COMERCIO: UN RESPIRO PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

El aumento total acordado es del 6%, distribuido en seis cuotas mensuales iguales del 1%, comenzando en julio y finalizando en diciembre:

1% a partir de julio de 2025

1% en agosto de 2025

1% en septiembre de 2025

1% en octubre de 2025

1% en noviembre de 2025

1% en diciembre de 2025

Esta fórmula busca combinar la necesidad de actualizar salarios con expectativas económicas de las empresas ante un contexto inflacionario desafiante. Con este método, los salarios se ajustan de forma progresiva para brindar previsibilidad a ambas partes.

BONO DE $40.000 EN SEPTIEMBRE: UN REFUERZO EXTRA PARA EL SECTOR

Además del aumento por tramos, el acuerdo incorpora una suma fija no remunerativa de 40.000 pesos, que será entregada a los empleados en el mes de septiembre de 2025. Esta suma no forma parte del salario básico y no implica cargas sociales ni impositivas para los empleadores.

Aumento y bono para empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con CAME y UDECA aclararon que estas mejoras "no pueden ser absorbidas por otros incrementos sectoriales otorgados con anterioridad, aunque sí podrán ser compensadas con sumas otorgadas a cuenta desde el 1º de abril".

Esta puntualización busca evitar duplicidades y ajustes excesivos, asegurando que el beneficio sea concreto y adicional para los trabajadores.

CUÁNTO COBRARÁN LOS EMPLEADOS DE COMERCIO EN SEPTIEMBRE: LA ESCALA SALARIAL

El acuerdo también incluye la actualización de los sueldos básicos para otras categorías dentro del convenio colectivo. Los valores indicados corresponden al salario mensual a jornada completa en septiembre de 2025:

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Administrativos

Categoría A: $1.066.994

Categoría B: $1.071.413

Categoría C: $1.075.827

Categoría D: $1.089.078

Categoría E: $1.100.117

Categoría F: $1.116.311

Maestranza

Categoría A: $1.055.954

Categoría B: $1.058.895

Categoría C: $1.069.199

Cajeros

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.075.827

Categoría C: $1.082.452

Vendedores

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.092.759

Categoría C: $1.100.117

Categoría D: $1.116.311

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.078.033

Categoría C: $1.102.325

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.079.509

Categoría B: $1.092.756

A todos estos básicos se les suma el bono no remunerativo de $40.000, que se debe abonar completo a quienes trabajen jornada completa.

CUÁNTO COBRA UN EMPLEADO DE COMERCIO QUE TRABAJA MEDIA JORNADA

Para quienes trabajan en ventas bajo la modalidad de media jornada (cuatro horas diarias, cinco días a la semana), el cálculo salarial para septiembre de 2025 se realiza tomando la mitad del sueldo básico mensual.

Los importes básicos para septiembre, sin contar el bono, quedan de la siguiente manera:

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Categoría A: $535.336

$535.336 Categoría B: $546.379,5

$546.379,5 Categoría C: $550.058,5

$550.058,5 Categoría D: $558.155,5

A estos valores se debe sumar el bono no remunerativo proporcional a la jornada de trabajo, lo que significa que no todos los empleados de media jornada recibirán los $40.000 completos, sino el monto ajustado a sus horas laborales.

Este aumento salarial se da en un momento de alta volatilidad económica y marcada inflación en Argentina, que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores. El acuerdo es reflejo de un diálogo sostenido entre sindicatos y empleadores para equilibrar la necesidad de proteger a los empleados sin perjudicar la viabilidad de las empresas.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Cabe destacar que el Ministerio de Economía inicialmente objetó el convenio por superar los límites salariales fijados en negociaciones previas, pero finalmente se homologó tras ajustes y acuerdos entre las partes.

Los firmantes del acuerdo expresaron su voluntad de mantener un espacio de diálogo constante para evaluar la evolución de las condiciones económicas y posibles revisiones en noviembre de 2025, en función de índices inflacionarios y otras variables macroeconómicas.

Para los trabajadores, la combinación de aumentos mensuales y el bono representa un notable incremento en los ingresos que ayudará a enfrentar los desafíos cotidianos en un país con altos índices de inflación. Para las empresas, el acuerdo procura otorgar previsibilidad financiera y evita ajustes bruscos que puedan afectar la operación.