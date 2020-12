COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Las autoridades sanitarias han recomendado, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, realizar las reuniones de Navidad y Año Nuevo al aire libre, para tratar de evitar la propagación del coronavirus. En Comodoro Rivadavia, existen varias opciones para disfrutar de un día de camping en familia.

PARQUE SAAVEDRA

El Parque Saavedra, ubicado en Kilómetro 3, estará abierto el 25 y 31 de diciembre, en el horario de 9 a 19 horas, para que las familias puedan acercarse a pasar el día al aire libre. Matías Silva, integrante de la comisión directiva del Centro Empleados de Comercio (CEC), que tiene a cargo el lugar, explicó que durante este tiempo de pandemia se ha tratado de acondicionar las instalaciones.

Y respecto a los precios de las entradas, detalló que hay valores para toda la comunidad y cada uno de los afiliados, con precios diferenciados. “Los fogones más grandes tienen un precio de 500 pesos para el afiliado y 1.000 para el no afiliado”. Mientras que la entrada general vale 50 pesos para el afiliado y 100 para el no afiliado, el vehículo 50 para el afiliado y 100 para el no afiliado. El fogón chico tiene un valor de 100 y 500.

Silva aclaró que “no se hacen reservas previas, es por orden de llegada y las expectativas son las mejores porque los camping son uno de los lugares al que la gente se acerca en las estas. Cada familia deberá llevar su alcohol en gel, tapaboca, mantener el distanciamiento social entre familia y no podrá haber más de 20 personas en los fogones grandes”.

CAMPING DE ASTRA

Por otro lado, el Parque Obreros de Astra también tendrá sus instalaciones habilitadas para poder visitar en Navidad y Año Nuevo. Mario Quinteros, encargado del lugar, confirmó que estará abierto de 8 a 21 horas, con fogones distanciados y una capacidad máxima de 10 en un sector. Mientras que en otro de los sectores más amplios, “entran 25 o 30 personas por mesa”.

Asimismo, agregó que cada persona que asista deberá llevar su propio alcohol en gel y barbijo. Se encuentra prohibido el uso de cualquier pelota “no tomamos reservas y los fogones se ocupan por orden de llegada”, dijo a Crónica.

La entrada vale 200 pesos por persona, el fogón 500 y el estacionamiento 100. Estos valores se modifican para los asociados y por lo general a los menores no se les cobra el ingreso.

CAMPING RADA TILLY

Desde el camping municipal de Rada Tilly recordaron que las instalaciones se encuentran abiertas solo para acampe (3 días máximo) y no para la utilización de fogones, ni para pasar el día.

Mayores de 11 años pagan el ingreso 200 pesos por persona y menores de 10 años 150. Por su parte aquella familia que se acerque con motorhome, casilla rodante o carro se le cobra 300 pesos al vehículo el día que ingresa.