En un paso significativo para los consumidores argentinos, desde julio de 2025 el Gobierno nacional habilitó la importación de electrodomésticos de línea blanca para uso personal adquiridos en países fronterizos como Chile, Paraguay y Brasil.

La medida, anunciada por la Dirección General de Aduanas (ARCA) e implementada bajo un régimen de importación simplificado, permite que los viajeros argentinos mayores de 16 años ingresen al país una unidad por tipo de electrodoméstico por año calendario, siempre que sea para uso propio y no comercial.

¿QUÉ ELECTRODOMÉSTICOS PUEDEN TRAERSE Y QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR?

Los productos incluidos en este régimen abarcan la denominada línea blanca, que comprende heladeras y freezers, lavarropas y secarropas, lavavajillas, hornos eléctricos y cocinas, aires acondicionados, calefones, termotanques y calderas eléctricas, entre otros.

Esta flexibilización elimina la prohibición que existía hasta hace poco para traer estos equipos, ampliando la oferta para quienes buscan mejores precios o modelos no disponibles en el mercado local.

Para poder importar un electrodoméstico bajo este régimen, el viajero debe:

Ser mayor de 16 años.

Ingresar solo una unidad por categoría de electrodoméstico al año.

Completar un formulario online denominado OM2153-A, que funciona como declaración jurada.

denominado OM2153-A, que funciona como declaración jurada. Pagar los aranceles y tributos correspondientes generados tras la liquidación aduanera.

correspondientes generados tras la liquidación aduanera. Presentar la documentación y comprobantes de pago en la Aduana.

Es importante destacar que esta importación se realiza fuera del régimen de franquicia tradicional para equipaje de viaje (que comprende USD 500 para viajeros vía aérea y USD 300 para terrestres), por lo que estos electrodomésticos no pueden considerarse como equipaje personal exento, sino que tributan de manera independiente bajo el Régimen General de Importación.

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMIDOR

Solo se permite una unidad por especie por año, lo que impide importar varios electrodomésticos del mismo tipo para revender.

El régimen está orientado exclusivamente al uso personal, no comercial.

Es fundamental completar correctamente el formulario OM2153-A y conservar los comprobantes para evitar problemas en la aduana.

Se recomienda evaluar cuidadosamente el balance entre ahorro y costos adicionales para cada producto, considerando también gastos de traslado y posibles problemas logísticos.

La importación está habilitada sin límite explícito para países vecinos, aunque Chile es uno de los destinos más populares dada la cercanía y la oferta.

¿CONVIENE TRAER ELECTRODOMÉSTICOS DESDE EL EXTERIOR?

Aunque el valor final en pesos argentinos resulta considerable por los altos impuestos, para algunos consumidores sigue siendo una opción más económica que adquirir el mismo producto en el mercado nacional, donde los precios pueden ser significativamente más elevados.

Este nuevo régimen amplía las alternativas para los usuarios, pero implica trámites específicos y el pago de una carga impositiva importante, que debe considerarse al momento de evaluar si conviene o no importar línea blanca desde países como Chile.

ARANCELES E IMPUESTOS: CUÁNTO SE PAGA POR TRAER LÍNEA BLANCA

Los electrodomésticos importados por personas físicas pagan una suma de aranceles que varía entre el 55% y el 64,5% del valor declarado en el comprobante de compra, según el producto. Estos gravámenes incluyen:

20% Derecho de Importación Extrazona (DIE).

3% Tasa de Estadística (TE).

21% Impuesto al Valor Agregado (IVA).

11% Impuesto a las Ganancias.

En el caso específico de aires acondicionados, se suma un 9,5% de impuestos internos, totalizando un 64,5%.

Estos porcentajes se aplican sobre el precio ticket o factura de compra en el país de origen.

Para ilustrar el impacto de estos aranceles, tomemos como ejemplo una heladera Samsung no frost RT22FARADS8/ZS de 181 litros, cuya lista de precio en Chile ronda los 299.990 pesos chilenos (aproximadamente 312 dólares, o 457.797 pesos argentinos al dólar BNA a $1.465).

Al aplicar el régimen de importación, el comprador debe pagar un 55% adicional en concepto de aranceles y tributos, lo que eleva el costo a alrededor de 709.586 pesos argentinos. Si bien es un precio elevado, representa en muchos casos un ahorro frente al mercado doméstico argentino, donde el mismo producto puede costar más del doble.

