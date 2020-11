RAWSON (ADNSUR) - El Gobierno de Chubut difundió una serie de recomendaciones con vistas a la temporada estival. Estas no solo incluyen consejos sobre la realización de actividad física y el cuidado de la piel bajo el sol, sino las medidas sanitarias que se deben observar para evitar los contagios de coronavirus.

Este martes se conocerán las nuevas medidas y actividades habilitadas en la provincia, cuando el Gobierno de a conocer el decreto que se está armando al respecto. De todas formas, el ministro de Salud Fabián Puratich adelantó que el nuevo decreto permitirá los deportes de hasta 10 personas y reuniones familiares en espacios abiertos -entre otras cosas- lo que servirá para definir cómo serán los encuentros en las fiestas de fin de año.

Según apunta el documento difundido con recomenzadiones, "la adopción de algunas medidas básicas de prevención y cuidado pueden ayudarnos a minimizar la exposición al virus SARS CoV 2 y sumar actividades que impacten en el bienestar individual y familiar de la población"

Más allá de las medidas de cuidados comunes, como el distanciamiento, el uso de tapaboca nariz, lavado frecuente de manos, preferir las actividades al aire libre en grupos reducidos y cumplir con el aislamiento indicado en caso de presentar síntomas compatibles o ser contacto estrecho de un caso confirmado, presenta algunas pautas para minimizar los riesgos de contagio en las distintas actividades que pueden realizarse.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN AL VIRUS

Elegir actividades al aire libre. Éstas, presentan menos riesgo de contagio con el virus SARS CoV 2 que las que se hacen en espacios cerrados. Estar al aire libre también ofrece otros beneficios, estimula el estado de ánimo y ayuda a sentirse menos tenso, estresado, enojado, o deprimido.

Ventilación de lugares cerrados. La ventilación deficiente en un edificio/salón/gimnasio aumenta el riesgo de infección. La combinación de generación de aerosoles en espacios cerrados por un tiempo igual o mayor a 15 minutos (sin ventilación) es la combinación más contagiosa y debe evitarse. Antes de salir de casa, asegúrate de que todos los miembros de la familia se encuentran bien y que no presentan síntomas.

Procurar mantener una distancia de 2 metros entre las personas que no vivan con su familia.

No tocarse la cara (ojos, nariz, boca) o la superficie del cubreboca-nariz, y lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia. No olvidar lavarse o desinfectarse las manos antes de comer.

Uso correcto de mascarilla o tapaboca-nariz casero.

Cumplir con las normas de aislamiento en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, ser caso confirmado o ser contacto estrecho de un caso confirmado.

No compartir mate, botellas, cigarrillos, barbijos, toallas, y demás elementos personales.

Las actividades recomendables en la adultez son al aire libre con círculo de convivencia, o actividades individuales sin contacto físico y sin compartir material. Si se realizan actividades en espacios cerrados se recomiendan las medidas de precaución general (distancia, ventilación).

En adultos mayores (mayor o igual a 60 años) se recomiendan actividades en el hogar y en espacios abiertos individuales y/o grupales con distanciamiento y medidas extremas de precaución. No se recomienda en espacios cerrados compartidos.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN AL VIRUS

Reuniones con amigos con distanciamiento social y al aire libre

Estar en contacto cercano con otras personas en espacios cerrados, sin cumplir las medidas de protección recomendadas aumenta tu riesgo de exposición al virus que causa la COVID-19. Es por eso que, en general, cualquier actividad al aire libre que te permita mantener una distancia física de por lo menos 2 metros de otros, se considera de bajo riesgo. Es importante:

Mantener el distanciamiento físico entre las personas de diferentes hogares y evitar los abrazos y dar la mano.

Planear actividades que no requieran contacto cercano.

Utilizar y ofrecer desinfectante para manos.

Recordar que solo reunirse para una charla a una distancia segura (mayor de 2 metros, usando cubreboca-nariz casero) puede ofrecer una valiosa oportunidad de estar con personas a quien quieres y al mismo tiempo mejorar el estado de ánimo.

Recomendaciones para las actividades realizadas al aire libre (plazas, playas, canchas, playones, pistas, campos deportivos, circuitos de salud)

Actividades al aire libre que puedes disfrutar cerca de tu casa: caminar, correr, hacer senderismo, patinar, andar en bicicleta, pesca y caza deportiva (según temporada autorizada), jugar al golf, nadar, navegar en kayak, botes, y barcos a vela, participar en clases de ejercicio al aire libre, picnics, concurrir a mercados de productores agrícolas, ver películas en el autocine.

Cuando planifiques las salidas, procura evitar las horas pico de mayor afluencia de personas y los lugares más concurridos.

Recordar llevar un desinfectante para las manos que contenga 70% de alcohol, pañuelos de papel, mascarillas o cubre boca-nariz de repuesto y bolsas para guardarlo cuando no se esté usando (por ejemplo, mientras comen o beben).

Tener en cuenta que las distancias al trotar, correr o andar en bicicleta deben ser mayores; se debe mantener mayor distancia de separación que al caminar. Se recomienda tomar las siguientes distancias: 5 metros caminata con mascarilla o cubre boca-nariz; 10 metros running sin mascarilla, 20 metros ciclismo sin mascarilla. Además si el camino lo permite es recomendable caminar al costado de otra persona y no detrás.

Clases aeróbicas con grupos reducidos de caminatas o de running, no más de 10 personas por grupo y mantener distanciamiento adecuado, sin compartir elementos de ejercitación, alimentación e hidratación.

Si deciden compartir una comida fuera del hogar, elijan la opción más segura. Por ejemplo, comida para llevar, evitando permanecer en el interior de un local de venta de comidas con otras personas por tiempo prolongado (más de 15 minutos). Si eligieran un restaurante o similar, priorizar los lugares al aire libre.

Se recomienda que las actividades recreativas al aire libre como pic nic y campamentos sean con círculo de convivencia de no más de 10 personas y manteniendo distancia con otros grupos sin mantener contacto alguno ni compartir ningún tipo de material o alimentos. Evitar las mateadas.

Se recomienda mantener las medidas de distanciamiento en centros acuáticos, piscinas, ríos, lagos y mar.

Nadar al aire libre o en una piscina cubierta

Por el momento no hay pruebas de que el virus SARS -cov2 pueda propagarse en los cuerpos naturales de agua o en aguas recreativas como las piscinas.

En el caso de que esté permitido abrir las playas y piscinas, convendrá repasar las recomendaciones generales.

Considerar si la edad de tus hijos les permitirá mantener el distanciamiento físico.

Evitar el uso de vestuarios y permanecer el menor tiempo posible en espacios cerrados de ese tipo.

Recomendaciones para las actividades deportivas en espacios cerrados como Gimnasios, Clubes o salones de usos múltiples

Evitar los espacios concurridos, las aglomeraciones y los tiempos de espera para iniciar la actividad. Se aconseja llegar, entrenar y salir del lugar de entrenamiento.

Existen dos recomendaciones principales para realizar actividad física en espacios cerrados compartidos: ventilación constante, y distancia de al menos 2 metros lineales entre las personas. También se recomienda el uso correcto de la mascarilla o cubre boca-nariz al ingreso y egreso del lugar.

Es recomendable el marcado en el suelo con cinta adhesiva o pintura para señalizar los circuitos de circulación y distanciamiento.

Cada actividad tiene procesos específicos que requieren protocolos individuales para definir los modos de interacciones personales entre deportistas, entrenadores y material deportivo.

Las actividades en espacios cerrados no son recomendables para adultos mayores. El riesgo de contagio disminuye notablemente con la ventilación y el distanciamiento por ello es recomendable promover la actividad física en el hogar o al aire libre.

Se recomiendan clases de gimnasia o de deportes de grupos reducidos de hasta 10 personas por coordinador. Sin compartir material de práctica y con desinfección de elementos de trabajo luego de la práctica, además de la ventilación natural constante. Existe la posibilidad de compartir material (pelota) en juegos adaptados, evitando el contacto lo máximo posible para niños, niñas y adolescentes, juegos con paletas o raquetas (tenis, paddle, paleta) sin contacto físico; pero no en juegos de contacto como hándbol, básquetbol o fútbol.

La utilización de mascarillas o cubre boca-nariz se desaconseja cuando se realizan actividades que requieran tener las vías respiratorias liberadas.

Los establecimientos deben tener un registro y control de personal del establecimiento, de las personas que ingresan y egresan, señalética recordatoria de medidas generales y control de temperatura, así como de otros síntomas relacionados.

Las actividades físicas o recreativas en espacios cerrados ventilados naturalmente, y con distanciamiento no deben durar más de 1 hora.

Para adultos mayores no compartir elementos con personas fuera del círculo de convivencia como pelotas, paletas, tejos, colchonetas, mancuernas, barras, etc.

Recomendaciones de actividades recreativas y actividad física dentro del hogar

Realizar actividades recreativas y juegos en el hogar con círculo de convivencia. Hacer ejercicio y actividad física –aunque sea en espacios reducidos- puede ayudarlo a relajarse y tendrá un impacto positivo en sus pensamientos y sentimientos.

Seguir recomendaciones seguras y confiables con respecto a actividad física a realizar preferentemente de organismos públicos, o bien recomendaciones profesionales personalizadas.

Realizar actividades activas de limpieza en el hogar.

Se promueve la alimentación sana, liviana y la hidratación principalmente en los días de calor.

Disminuir el comportamiento sedentario, principalmente reducir el tiempo en pantallas.

Los adultos mayores no deben abandonar la actividad física, principalmente individual en casa o en espacios abiertos como patios, extremando medidas de seguridad, y de intensidad suave y moderada.

Trate de crear una rutina diaria que fortalezca su bienestar, su estado de ánimo y su salud mental. Las personas somos seres rutinarios, sociales y valoramos la previsibilidad.

Mantenga el contacto telefónico o vía whastapp y/o redes sociales con otros para sobrellevar el aislamiento social. Trate de mantenerse en contacto con sus amigos y familiares, esto puede aliviar el estrés.

Evite la exposición excesiva a las noticias. Busque información precisa de fuentes confiables. No se sobreexponga a noticias constantemente. Esto puede intensificar los sentimientos de preocupación y angustia. Actualice su información principalmente para tomar medidas prácticas, cuidarse y cuidar a los demás dos veces al día en un mismo horario, y preferentemente que no sea antes de ir a dormir. Priorice leer información de fuentes oficiales. Mantener los horarios del sueño.