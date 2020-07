COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Ante la situación epidemiológica que se vive en la localidad, donde ya suman 197 los casos de coronavirus (59 activos) y aún resta conocer resultados de casos sospechosos, desde el Área Programática Sur y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, se solicitó la colaboración a todas las personas que se hayan realizado el hisopado.

Las autoridades indicaron que todas las personas que se hayan realizado el test por coronavirus, deben quedarse en sus casas hasta recibir el resultado correspondiente.

Y recordaron que estas personas no deben salir a trabajar, ni a realizar ninguna actividad. No pueden concurrir a gimnasios ni clubes. Tampoco a bares y restaurantes, supermercados ni a ningún tipo de comercio.

No deben recibir visitas, ni compartir mate con nadie. Todos deben utilizar el tapaboca y nariz, como asó también mantener la distancia social con sus convivientes. “Si no circulás, no contagiás”, señalaron.

Por su parte, la Municipalidad de Rada Tilly también brindó una serie de recomendaciones al respecto: