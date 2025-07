Cuáles son las calles más peligrosas de Comodoro para transitar con hielo o escarcha

La ola de frío que golpea Comodoro Rivadavia esta semana no solo se siente en los termómetros. También se hace evidente en cada esquina, donde el agua acumulada se congela y convierte las calles en verdaderas trampas para los automovilistas. Con temperaturas que caen por debajo de los cero grados, manejar sin la precaución adecuada puede derivar en despistes, choques y lesiones.

Gabriel Murphy, referente en manejo defensivo, advierte que la clave en estos días es extremar la anticipación y la paciencia. “Lo que se ve mucho ahora son pérdidas de agua en lugares inesperados. Entonces, hay esquinas donde venís con la calle más o menos normal y de repente encontrás un planchón de hielo. Por eso, mirar lejos es fundamental. Siempre se plantea que hay que mirar una cuadra, pero ahora con la ola polar es aún más importante mirar una cuadra y media o más”, señala.

Uno de los principales errores ocurre cuando el vehículo comienza a patinar y el conductor entra en pánico. “Es muy probable que el auto patine en estas condiciones. Lo que hay que tratar de lograr es no desesperarse y no sobreacelerar”, explica Murphy. Y agrega: “Si siento que el vehículo se me va hacia la derecha, el volante tiene que acompañar hacia la derecha. Lo que suele pasar es que la cola quiere pasar a la trompa, entonces hay que girar hacia donde la cola se va, no hacia el lado contrario”.

La ola de frío también expone ciertos mitos peligrosos, como la creencia de que no hay que tocar el freno. “En realidad sí se puede frenar. De hecho, lo van a necesitar. Lo que no hay que hacer es tratar de retener todo el vehículo con el freno. Solo acompañar con suave presión en el pedal. Eso implica un poquito de tranquilidad, que es difícil si uno no anticipó”, aclara.

En Comodoro, donde abundan calles en pendiente y tránsito intenso, el problema se multiplica. “Por ejemplo, ahora que el Camino Centenario está todo escarchado, si frenás fuerte en la bajada te vas al demonio. Si no hacés nada, la propia inercia te lleva a una velocidad peligrosa. Entonces tenés que asegurar el cambio antes de empezar a bajar”, subraya. Para estos descensos, recomienda elegir “una segunda o una tercera, según el vehículo, que te permita controlar el auto con el motor y acompañar con pequeños toques de freno”.

Según Murphy, otro factor de riesgo frecuente es el exceso de confianza que generan las camionetas. “La gente se confía porque la camioneta es grande o porque es 4x4, pero muchas pick-ups andan en tracción simple. Y cuando tenés tracción trasera, el riesgo aumenta mucho. Entre comillas, es más fácil un auto con tracción delantera, porque tiene tracción y dirección en el eje delantero”, precisa.

En estos días de frío extremo, contar con recursos adicionales puede hacer una diferencia enorme. “Acá no tenemos la costumbre de cambiar cubiertas en invierno. Lo ideal sería tener neumáticos siliconados o con clavos, pero como eso muchas veces no es posible, al menos una cadena líquida es un recurso muy útil. Es un aerosol que se aplica a la cubierta y te permite un poco más de control en hielo. Hoy, con esta ola de frío, sería una herramienta que todos deberíamos tener en el baúl”, aconseja.

La distancia de seguimiento es otro aspecto crítico que no siempre se respeta, sobre todo cuando el tránsito se vuelve denso en horarios pico. “Si vas muy cerca del auto de adelante y el de adelante frena un poco más de la cuenta, no te da tiempo a reaccionar. Ahí es cuando terminás frenando de golpe y te vas. Mantener la distancia es más importante que nunca con tanto hielo”, remarca Murphy.

⚠️ Qué hacer si no podés evitar una bajada congelada

La ola polar hace que en ciertos tramos no exista alternativa a circular sobre hielo. “Si sabés que vas a encarar una bajada como la del Camino Centenario, lo primero es bajar mucho la velocidad antes de empezar. Colocar un cambio que te permita regular la marcha solo con el motor, sin depender del freno. Y entender que tenés que ir mucho más despacio de lo habitual”, resume.

Murphy agrega que, ante cualquier duda, es preferible buscar un terreno alternativo: “Ante la duda, salite del camino y buscá ripio o banquina. El asfalto congelado es el de más baja adherencia que existe. A veces el ripio suelto, incluso con algo de hielo, es más seguro. Parar, evaluar y después seguir”.



En síntesis, las recomendaciones clave durante esta ola de frío:

🔸Mirar lejos y anticipar los sectores congelados.

🔸Bajar la velocidad antes de llegar al hielo.

🔸Mantener una distancia amplia de seguimiento.

🔸Usar un cambio bajo en subidas y bajadas.

🔸No sobreacelerar ni frenar bruscamente al patinar.

🔸Girar el volante hacia el lado que desliza la parte trasera.

🔸Proveerse de cadena líquida o neumáticos especiales si es posible.

🔸No confiarse por manejar una camioneta o 4x4.

🔸Si la situación se complica, salirse del camino con precaución.

“La ola de frío no nos da margen de error. Lo que más salva vidas es anticipar y mantener la calma. Si me sorprende el hielo sin estar preparado, mi reacción siempre será más brusca y eso es lo que genera los accidentes”, concluye Murphy.

En estos días en que la escarcha cubre todo, la mejor herramienta es la prudencia. Porque el invierno en la Patagonia no perdona a los conductores desprevenidos.

🎯 Calles más peligrosas de Comodoro Rivadavia con hielo: alerta invernal

Durante los recientes episodios de heladas y escarcha en Comodoro Rivadavia, Defensa Civil y la Agencia Provincial de Seguridad Vial advirtieron sobre sectores urbanos expuestos a calzadas resbaladizas. Vecinos y autoridades reportan que varias arterias se vuelven trampa para conductores y peatones cuando bajan las temperaturas.

Calles críticas para transitar con hielo

📌 12 de Octubre y Saavedra (barrio Pietrobelli)

📌 12 de Octubre, Alsina y Dorrego

Defensa Civil señaló complicaciones en estas arterias “con sectores con hielo” durante la mañana de heladas pesadas.

📌 Avenida Rivadavia y Ameghino / San Martín / Dorrego

En zonas céntricas con pendientes y accesos elevados, la municipalidad alertó sobre calles peligrosas, especialmente San Martín, Av. Rivadavia, Ameghino y Dorrego

📌 Avenida Viamonte y San Martín

La conjunción de heladas, pendientes y tráfico urbano convierte a varias calles de Comodoro Rivadavia —tanto en barrios periféricos como en el centro— en espacios de alto riesgo. Las autoridades llaman a la extrema precaución: la mejor medida es evitar salir si no es imprescindible, y si se debe salir, hacerlo con los cuidados adecuados para prevenir despistes, vuelcos y caídas.