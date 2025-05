Cuáles son las 5 profesiones que podrían desaparecer en cinco años por la Inteligencia Artificial

El avance vertiginoso de la inteligencia artificial (IA) está marcando un antes y un después en la historia del trabajo y la economía global. Lo que durante décadas fue materia de ciencia ficción o escenarios futuristas, hoy se convierte en una realidad palpable que impacta directamente en la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Algoritmos sofisticados, robots inteligentes y sistemas automatizados están comenzando a asumir tareas que hasta hace poco eran exclusivas de los seres humanos, desde la atención al cliente hasta la conducción de vehículos o la gestión administrativa. Este fenómeno tecnológico, impulsado por la convergencia de grandes volúmenes de datos, avances en aprendizaje automático y la creciente capacidad de procesamiento, está acelerando la transformación de los mercados laborales a una velocidad sin precedentes.

Toti, el chimpancé "triste" de la Patagonia comienza su camino hacia un santuario luego de años en cautiverio

La irrupción de la IA no solo está cambiando la manera en que se producen bienes y servicios, sino que también está cuestionando la naturaleza misma del empleo, la distribución del trabajo y las competencias requeridas para mantenerse vigente en un entorno cada vez más digitalizado. En este contexto, surgen múltiples interrogantes: ¿qué profesiones están en riesgo de desaparecer? ¿Cuáles serán las habilidades más demandadas en el futuro cercano? ¿Cómo pueden los trabajadores, las empresas y los gobiernos prepararse para esta transición?

Diversos estudios y análisis internacionales alertan sobre la posibilidad de que millones de empleos tradicionales se vean automatizados o transformados radicalmente en los próximos años. Sin embargo, esta realidad también abre la puerta a nuevas oportunidades, donde la colaboración entre humanos y máquinas puede potenciar la productividad, la innovación y el desarrollo de nuevas industrias. La clave estará en la capacidad de adaptación, la formación continua y la reconversión profesional, aspectos que deberán ser impulsados desde todos los sectores de la sociedad para evitar que la brecha tecnológica se traduzca en desigualdad social.

Amplían el operativo de búsqueda para dar con un joven desaparecido en Gaiman

LOS CINCO TRABAJOS QUE PODRÍAN DESAPARECER POR LA IA

Diversos estudios internacionales coinciden en que al menos cinco tipos de empleos tradicionales están en serio peligro de desaparecer en los próximos cinco años debido a la automatización y la IA.

Cajeros y empleados de tiendas minoristas: La proliferación de cajas automáticas, pagos sin contacto y sistemas de reconocimiento facial, ejemplificados por modelos como Amazon Go, está reduciendo la necesidad de personal en comercios. Se estima que el 30% de los puestos en el comercio minorista podrían automatizarse antes de 2030.

Un empresario argentino demandó a AstraZeneca y al Gobierno por más de 150 millones de pesos: cuál fue el motivo

Conductores de transporte: El desarrollo de vehículos autónomos por compañías como Tesla y Waymo amenaza con eliminar la necesidad de choferes humanos. Un estudio de la Universidad de Oxford prevé que casi la mitad de los empleos en transporte podrían desaparecer en los próximos 20 años, con cambios visibles en el corto plazo.

Operadores de telemarketing y atención al cliente: Los chatbots y asistentes virtuales ya gestionan la mayoría de las consultas básicas en bancos y aseguradoras. Según Zendesk, hasta el 80% de las interacciones de soporte podrían ser manejadas por IA próximamente, disminuyendo drásticamente el rol humano.

Le diagnosticaron celiaquía a los 11 años, aprendió a cocinar y lanzó un emprendimiento de pastelería "gluten free"

Contadores y auditores en tareas rutinarias: Herramientas inteligentes como QuickBooks o Xero automatizan la entrada de datos, conciliaciones y detección de errores contables. Investigaciones señalan que los trabajos contables básicos tienen un 94% de probabilidad de automatización.

Loan cumple 6 años y aún no hay rastros de su paradero: cómo sigue la búsqueda y qué pasó con su familia

Trabajadores de líneas de ensamblaje industrial: Robots dotados con IA realizan ensamblajes complejos sin descanso ni error, liderados por empresas como Boston Dynamics y Fanuc, amenazando con reemplazar gran parte de la fuerza laboral industrial.

Estos cambios generan preocupación, pero también una invitación a la adaptación y reconversión profesional.

ADAPTACIÓN Y OPORTUNIDAD

La clave para enfrentar esta transformación no está en resistirse, sino en reentrenarse y desarrollar habilidades que complementen la tecnología. Áreas como la creatividad, inteligencia emocional, pensamiento crítico y resolución de problemas complejos seguirán siendo esencialmente humanas y difíciles de replicar por algoritmos.

Habló la argentina que estuvo perdida dos semanas en la selva de México: "Estar viva y sana es un milagro"

Además, la automatización abrirá paso a nuevas profesiones aún no imaginadas, especialmente en sectores tecnológicos como ciencia de datos, ciberseguridad y sostenibilidad. Por ejemplo, en el mundo IT se están creando puestos de trabajo que no requieren títulos universitarios tradicionales, sino otras credenciales y habilidades específicas para el manejo y desarrollo de sistemas de IA.

Las empresas están utilizando la IA para automatizar procesos administrativos, mejorar la toma de decisiones mediante análisis de datos en tiempo real, personalizar la experiencia del cliente y optimizar la gestión del talento. Sin embargo, la rápida adopción tecnológica también ha evidenciado una brecha importante: muchos empleados no reciben la capacitación adecuada para aprovechar la IA, lo que genera resistencia y falta de valoración de estas herramientas.

¿Habrá aumento en el Programa Hogar?: cuáles son los requisitos para acceder en mayo de 2025

Por ello, gobiernos, empresas y sistemas educativos tienen la responsabilidad de impulsar políticas de formación continua, reconversión laboral y acceso equitativo a las nuevas tecnologías. Según un estudio del Grupo Adecco, el 69% de los empleados está comprometido con el desarrollo de nuevas competencias y espera que las empresas los capaciten para integrar la IA en su trabajo diario.

Finalmente, si bien la IA puede reemplazar algunos empleos, también tiene el potencial de aumentar la productividad global y generar nuevas oportunidades laborales, siempre que se gestione con políticas inclusivas y responsables