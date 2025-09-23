El gigante francés del retail Carrefour reafirmó un giro profundo en su estrategia comercial en Argentina. Mientras avanza con la venta de su red de supermercados tradicionales, que incluye cerca de 700 sucursales en el país y alrededor de 17 en la Patagonia, la empresa no se mantiene estática.

En un movimiento que parece contradictorio pero que revela una estrategia compleja, Carrefour confirmó recientes adquisiciones y aperturas que buscan mantener o incluso reforzar su presencia en ciertos mercados clave, en especial en regiones con alto potencial económico.

Supermercados lanzaron descuentos de hasta 40% en televisores y podrán conseguirse desde $200.000 por tiempo limitado

CARREFOUR CONFIRMÓ QUE SE VA DE ARGENTINA

Carrefour llegó a Argentina en 1982 e inauguró el primer hipermercado del país con la intención de trasladar su modelo europeo. A partir de allí, extendió su red con formatos variados que incluían hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad. Durante décadas fue uno de los principales referentes en el sector retail argentino.

Vale remarcar que Carrefour Argentina cuenta con 17.000 empleados distribuidos en 690 sucursales que cubren 22 provincias y 100 municipios.

En las últimas décadas y especialmente desde 2020, su presencia fue sometida a varios procesos de ajustes económicos y comerciales a partir de la inestabilidad macroeconómica nacional. La presión por costos, inflación y competencia llevó al gigante francés a reconfigurar su operación local, incluyendo la decisión de vender la gran mayoría de sus sucursales en Argentina, mientras mantiene un banco propio con 42 años de trayectoria en el país.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Este momento representa un cambio de paradigma para Carrefour, que encara la venta de sus activos más grandes mientras apuesta por modelos más ágiles y concentrados en regiones con potencial, logrando una estrategia dual entre desinversión de perjuicios y expansión focalizada.

CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN LA VENTA DE CARREFOUR

Más allá del precio, la negociación enfrenta retos típicos pero con un impacto alto en el precio y en la estructura futura de los negocios.

Una de las cláusulas contractuales que debe manejarse es la prohibición expresa de seguir utilizando la marca Carrefour en Argentina, lo que obliga a los compradores a encarar un proceso de rebranding y posicionamiento frente a los consumidores.

Un histórico supermercado abrirá una nueva sucursal en la Patagonia y sumará 120 empleados: ¿seguirá en Argentina?

Asimismo, están pendientes las contingencias asociadas a futuros juicios laborales –una problemática recurrente en el sector local– que suelen descontarse del valor final para mitigar riesgos.

La salida de Carrefour del mercado argentino se explica por una combinación de factores macro y específicos del negocio. Aunque la liberalización parcial del cepo cambiario abrió cierta ventana para la disposición de divisas, desde la casa matriz en París pesan otras consideraciones estratégicas globales y particulares a la realidad argentina.

Ni aumento ni bono: el beneficio de ANSES para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios argentinos

Entre ellas, la baja en el consumo, que desde ciertos operadores se explicita como un mercado efectivo reducido a “20 o 25 millones de habitantes” debido a la caída del poder adquisitivo general; además, la excesiva volatilidad económica y la inflación crónica que erosionan los márgenes de rentabilidad.

Los ejecutivos locales reconocen abiertamente que “cuesta ganar plata” en este contexto, y que sostener la operación requiere una reestructuración integral a fondo, lo que explica la decisión de la “cirugía mayor” que implica dejar un mercado donde, a pesar del liderazgo en volumen y notoriedad, Carrefour nunca tradujo ese protagonismo en rentabilidad constante.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Alexandre Bompard, CEO global de Carrefour, reforzó una estrategia de concentración en mercados considerados prioritarios para la cadena, como el europeo y el brasileño, dejando discretamente de lado territorios como Argentina.

Se trata de una señal clara que marca el paso de la multinacional europea hacia una simplificación y foco, mientras que el supermercado argentino continúa siendo uno de los más competitivos y dinámicos, pero también uno de los más difíciles desde la perspectiva financiera.

EL GRUPO DE NARVÁEZ BUSCA QUEDARSE CON CARREFOUR EN ARGENTINA: LOS SUPERMERCADOS QUE ESTÁN EN LA PATAGONIA

Como parte de un proceso global de reorganización, Carrefour anunció la intención de vender sus supermercados en Argentina, con el objetivo de concentrarse en mercados considerados más estables y rentables como Francia y España.

En la Patagonia, donde posee 17 sucursales distribuidas en Neuquén (2), Río Negro (3), Chubut (8), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (2), el anuncio implica la salida de la red francesa y la potencial transferencia de esas tiendas a otros actores.

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

El principal interesado en comprar la mayor parte de estos activos es el Grupo De Narváez, una firma que tiene una fuerte presencia en retail a través de ChangoMás, marca que surgió tras transformar las tiendas Walmart en Argentina.

Además, compiten en esta puja el empresario Alfredo Coto y los dueños de Tienda Inglesa, cadena uruguaya. Las ofertas conocidas hasta ahora oscilan entre los 900 y 1.500 millones de dólares, aunque Carrefour apunta a cobrar no menos de 2.000 millones por el conjunto de negocios locales.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

EXPANSIÓN REGIONAL, APERTURAS Y ADQUISICIONES: UNA ESTRATEGIA DUAL DE CARREFOUR

A pesar del proceso de venta masiva, Carrefour demuestra en las últimas semanas movimientos comerciales que pueden parecer contradictorios a simple vista. En Mendoza y alrededores, la empresa confirmó la compra de Super A, un conjunto de casi 20 autoservicios que le permite aumentar su penetración regional en el mercado de autoservicios y tiendas de conveniencia.

Simultáneamente, se anunció la próxima apertura de una nueva sucursal en Neuquén, una región con creciente motor económico gracias al desarrollo del reservorio de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Esta apertura proyecta la continuidad y posible reconfiguración del negocio en territorios estratégicos para Carrefour, pese a la venta de gran parte de sus activos. Supermercados y comercios cierran por 24 horas: cuánto te deben pagar si trabajás ese día

Diversos analistas sostienen que la empresa concentra sus esfuerzos en conservar y ampliar formatos más pequeños, conocidos como “Express”, que presentan menores costos operativos y responden mejor a las nuevas tendencias de consumo orientadas a la conveniencia, dejando atrás los hipermercados tradicionales con superficies comerciales más grandes y costos elevados. Esta hipótesis explica la negociación dirigida a desprenderse en bloque de la estructura tradicional y ajustar el modelo a las condiciones macroeconómicas del país.