CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - A pesar del contexto actual, el ritual del Día del Amigo no se interrumpe por la lluvia o la pandemia. Todo lo contrario, se adapta a las nuevas circunstancias. Es por este motivo que recomiendan 10 aplicaciones muy divertidas para celebrarlo juntos en la cuarentena, mediante aplicaciones virtuales.

1st Rave: Una aplicación que te permite transmitir una lista de amigos y ver una película de Netflix juntos, por ejemplo, todos en casa y al mismo tiempo, pero conectados por dispositivos y capaces de comunicarse a través de chat o audios que el resto de tus amigos escuchan.

Como si estuvieran todos juntos en el salón de una casa. Puedes unir más de 20 dispositivos con cuentas sincronizadas al mismo tiempo. Y además de Netflix, puedes tener la misma reunión con YouTube, Vimeo o Reddit, por nombrar algunos.

La aplicación es gratuita y puede ser descargada en PC así como en Android o iOS. Es ideal para hacer reuniones de espectáculos planificadas con tus amigos o para sorprenderlos con una invitación si todo lo que tienes que hacer es pedir la pizza, abrir la cerveza y sentarte frente a las pantallas.

Fiesta de la 2ª casa: Una aplicación de videollamada que ha crecido de manera constante en la década de 2020 con la propagación de la pandemia y que ha pasado a encabezar la lista de las 10 aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Con

Puedes competir entre 8 dispositivos (que bien pueden ser 8 familias o grupos de dispositivos) y jugar, entre otras cosas, a Trivia, Who’s Who o Heads up! (donde uno de los participantes aparece en la pantalla del resto con una tarjeta en la frente y tiene que adivinar lo que dice esta tarjeta siguiendo las pistas de los otros amigos); el diccionario histórico (Quick Draw) y otro juego de asociación de palabras (Chips and Guac).

La aplicación te permite mostrar a tus competidores tu propia pantalla para que puedan adivinar lo que dibujas y lo que tienen que adivinar. Es gratis y está disponible tanto para los dispositivos iOS como para los Android.

3rd Brush 2: Uno de esos juegos en los que es divertido adivinar lo que otros jugadores están dibujando en tiempo real en cualquier momento. Un diccionario virtual donde puedes jugar con gente de todo el mundo o crear un espacio para jugar con tus propios amigos creando grupos de competición.

De 8 a 12 jugadores pueden entrar en las habitaciones, y en Pinturillo 2, creado por la empresa Chachiware, hay más de 4.000 mil palabras para dibujar y adivinar, y por supuesto los oponentes te castigan si pones letras u otros signos además del dibujo para que tus compañeros adivinen. Está disponible en cuatro idiomas, de forma gratuita y puede ser utilizado en PC así como en Android o iOS.

4ª Discordia: La gran aplicación para que los amantes de los videojuegos puedan jugar en línea y chatear con otros jugadores e incluso mostrar su pantalla a sus amigos. Discordia fue otra de las aplicaciones que se colocó entre las 10 mejores del mundo en medio del bloqueo del Coronavirus.

Permite que hasta 50 personas participen en línea en el mismo juego. Y puedes acceder a los juegos de las tiendas de Discordia, Vapor y Juegos Épicos de forma gratuita o por una cuota. Sólo la línea Fortnite te da la oportunidad de jugar entre amigos o contra rivales de todo el mundo, juegos como Mr. Bingo, Fortnite Women, Universal Tournament’s, o Fortnite Battle Royale Community, entre otras maravillas ideales para los jugadores. Disponible para Iphone y Android.

5º Zoom: Un verdadero fenómeno de este año 2020 en medio del Covid-19. Esto parece exagerado. ¿Pero quién conocía a Zoom el año pasado? ¿Quién lo usó?

Fundada por el empresario chino-estadounidense Eric Yuan en Silicon Valley, la meca americana de las empresas web, tuvo 10 millones de usuarios en diciembre de 2019 y 300 millones en abril de 2020, en plena cuarentena.

La aplicación es fácil de usar, permite la integración de hasta 100 personas en pantallas compartidas con alta calidad de vídeo y audio y es gratuita hasta 40 minutos. En nuestro país se ha convertido en una definición de la vida cotidiana.

Aunque nació para el mundo de los negocios, a menudo se utiliza como medio de comunicación dentro de la familia y entre amigos para jugar a lo que sea o para hablar sin interrupciones, gracias a los filtros estéticos que mejoran enormemente la calidad y la solidez del servicio. Disponible para iOS, Android y muy buena definición en PC.

6º Plato: Otra plataforma que ha crecido mucho en estos meses, donde puedes conocer gente con nuestros gustos y sobre todo jugar a maravillosos videojuegos con amigos que están conectados de forma privada con nosotros o con rivales de todo el mundo.

La versión de Platón, del Equipo de Platón, está disponible en 11 idiomas y tiene un ingrediente impresionante, a saber, que también permite jugar en el universo virtual con muchos juegos de mesa como UNO, Ludo, Backgammon, Go, Fútbol de Mesa, una especie de fútbol de mesa virtual y muchos otros juegos de este tipo.

Muy popular entre los jóvenes y disponible en Android e iOS, no tiene una versión para video llamadas. Pero los grupos de amigos que lo juegan se comunican a través de múltiples videollamadas usando Zoom, WhatsApp o Skype.

7º Google Hangouts: Otro jugador muy importante en el mundo de las reuniones virtuales, creado por la empresa líder Google, disponible para todos los sistemas y que permite reuniones de alta calidad con hasta 10 amigos.

Y esto es para el entretenimiento en la cuarentena, pero también tiene conexiones con YouTube y todo el mundo de Google como la impresionante plataforma G Suite Essentials.

8º WhatsApp: Formidable medio de comunicación de esta época. En medio de la cuarentena y ante la multitud de ofertas online para un público global más o menos encerrado en casa, WhatsApp reformuló su sistema de videollamadas múltiples y lo amplió a 8 posibles participantes.

Su gran ventaja sigue siendo la facilidad de uso de sus herramientas y, por supuesto, los más de 2 mil millones de usuarios de esta aplicación en el planeta Tierra, cifra sólo superada por Facebook. Siempre es gratis y está disponible para PC, iOS y Android, y nos permite conectarnos en cualquier momento.

9º Skype: El tanque de videollamadas de Microsoft, creado en 2003, sigue teniendo problemas y ha ganado enormemente en uso con la cuarentena en 2020. Más de 40 millones de usuarios están usando Skype, que ofrece la posibilidad de conectarse con 10 personas al mismo tiempo y tiene una elegante pantalla cuadriculada de 3×3 para ver en un PC o teléfono móvil.

También tiene un servicio que permite crear una reunión e invitar a los amigos a través de un enlace, así como el zoom y otras aplicaciones.

10. Facetime: Con una definición y audio extraordinarios, esta aplicación de telefonía con videos es una joya de Apple que sigue teniendo, entre tantas otras virtudes, la desventaja que solo sirve para el universo de la marca creada por Steve Jobs (Iphone, Ipad, Mac, Mac Book Pro, etc) pero no está disponible ni para Android ni para Windows.

Pero si tus amigos tiene Iphone o Ipad, el FaceTime permite conectarse en reuniones de 32 dispositivos con un operativo fácil de manejar, de gran fidelidad, y que agranda automáticamente el rectángulo de quien está hablando. Un gran sistema de video llamadas, sin dudas.