RAWSON (ADNSUR) – En la tarde del lunes se llevó a cabo una audiencia, en donde se analizaron los hábeas corpus presentados en Chubut por los presuntos excesos policiales en el marco de los operativos de control de la cuarentena. La jueza Mirta del Valle Moreno resolvió derogar las resoluciones del Ministerio de Seguridad de Chubut, y desde ahora se aplicará el protocolo de control de aislamiento dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación hasta que sea publicada la nueva resolución.

German Kexe, abogado Defensa Pública, habló con ADNSUR, y detalló cómo serán los controles que se realizarán en la provincia después de los habeas corpus, y explicó qué cambios habrá en lo concreto con la aplicación del protocolo nacional. En este sentido, destacó que desde el comienzo de la cuarentena, comenzaron a recibir llamados para asesorar a personas, acompañarlas para que hagan denuncias y derivación a otros organismos públicos por excesos policiales. “Esto terminó con una acción judicial, cuando ya entendimos que lo que estaba amenazada era la integridad y seguridad de todos los chubutenses porque la práctica era generalizada en toda la provincia”, dijo.

Luego de que este lunes la jueza determinara que hubo excesos policiales, se dejó sin efecto las resoluciones del Ministerio de Seguridad de Chubut: “Se pedía esto y por otro lado, que adhieran a protocolo de Ministerio de Seguridad de la Nación, que establecía el accionar policial respetando los derechos humanos”, puntualizó.

Kexe además aclaró que quedó vigente el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional: “Solo podemos salir a comprar a lugares cercanos, quienes pueden salir son las personas exceptuadas por cuestiones laborales, pero queda establecido este decreto 297 que es constitucional”, indicó.

Y explicó que a esta medida, se sumará algunas reglamentaciones puntuales de provincia y municipios “que tienen que ver con lo explicado por funcionarios de gobierno, que el presidente pidió flexibilización de cuarentena y este decreto era en ese marco, donde incluiría la derogación de las resoluciones del Ministerio de Seguridad”, explicó.

Respecto de los retenes, controles policiales, demora y secuestro de vehículos que hasta el momento se realizaban a quienes violaban la cuarentena, el abogado detalló que “quien no cumple con la cuarentena se le puede iniciar una causa, pero lo que no puede pasar es detener a ninguna persona por incumplir una resolución que ya no tiene efecto”.

“Rige el aislamiento, y se viola la cuarentena no estando exceptuado ni comprando alimentos o farmacias, ahí entra a regir el protocolo de Nación, que dice a ver si la persona está a media cuadra de su casa, hay que llevarla a su casa”, señaló. Y ejemplificó que hasta ahora, si “había tres personas en un auto, una mamá con dos nenes yendo a comprar al supermercado, esas personas eran detenido y eso no tiene que pasar más”.

Por último, Kexe agregó que “el objetivo es la prevención, si se monta un esquema de detenciones, lo que se hace es poner en riesgo de la salud pública. Ahora hay pautas que tiene que ver con persuasión, cuidado y conocimiento, pero esto no quiere decir que no hace detenciones por violación de aislamiento, pero que sean los vivos y no las personas que salieron a regar o a comprar pan a la panadería a la vuelta de la casa”, puntualizó.