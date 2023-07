Un pueblo de Europa, desde hace casi 11 años, puso una insólita ordenanza sobre los perros.

El particular detalle no pasó desapercibido y se tornó un problema para los dueños de los canes. La particular regulación se encuentra en Villanueva de la Torre, España.

Según informó 20 minutos, el pueblo cuenta con 6500 habitantes y presenta una Ordenanza Reguladora General de la Convivencia Ciudadana. De esta forma, se trata de un marco difícil de romper.

En este sentido, en diciembre de 2012, durante el gobierno municipal del Partido Popular, salió una ley con una llamativa prohibición a los perros. De esta manera, se impiden los ladridos de los canes durante ciertos horarios.

QUÉ DICE LA ORDENANZA

"Se prohíbe, desde las 22 hasta las 8 horas, y entre las 15 y 17 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones a animales que con sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso de los vecinos", señala el artículo 41.

Además, plantea que en las demás horas, si los perros son “especialmente ruidosos”, deberán ser retirados.