RELATOS SALVAJES No tenía saldo en la SUBE, el colectivero no quería dejarlo viajar y le pegó un cabezazo: "Te pido que te bajes" La violenta situación quedó registrada por algunos celulares de los pasajeros que estaban a bordo del transporte. Según declararon testigos, en determinado momento una mujer se acercó hasta él para prestarle su tarjeta y que así pueda sacar el boleto, pero no lograron que entre en razón.