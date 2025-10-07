Cuál es el sueldo que cobrarán las Fuerzas Armadas con el nuevo aumento en octubre de 2025

En el marco del proceso paritario que abarca a múltiples actividades nacionales, el personal militar de las Fuerzas Armadas argentinas recibió una nueva actualización salarial que ya tiene vigencia desde octubre de 2025.

Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece un incremento escalonado que impacta tanto a oficiales como a suboficiales de las tres fuerzas que integran el sistema: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

RECOMPOSICIÓN SALARIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS

El aumento aprobado se inserta en una política de recomposición de ingresos que el gobierno nacional sostiene como prioritaria para este sector, considerado estratégico para la seguridad y defensa del país. Según indicaron autoridades del Ministerio de Defensa, el propósito del incremento salarial es mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y evitar que los sueldos queden rezagados con respecto al costo de vida.

La resolución establece que este ajuste será progresivo, aplicándose en varios tramos desde junio hasta noviembre de 2025, con aumentos mensuales de aproximadamente un 1,3% en los últimos meses. En total, el incremento acumulado para este año llegará a un 20,5%, sumando esta actualización a las que ya se habían otorgado en períodos anteriores.

Desde la cartera de Defensa destacaron que esta política de mejora salarial continuará más allá de los cambios en la conducción del ministerio, dado que la salida del actual ministro, Luis Petri, está prevista para diciembre, cuando asumirá un cargo como diputado nacional.

El Ejecutivo nacional remarcó que la estructura salarial vigente es resultado de un análisis que pondera las jerarquías y las funciones que desempeña cada integrante de las Fuerzas Armadas. Así, el aumento es escalonado y diferenciado, atendiendo a la responsabilidad y rango dentro de cada fuerza.

El gobierno subrayó que esta línea de política salarial formará parte de una estrategia sostenida para garantizar que el personal estratégico del Estado mantenga condiciones de vida adecuadas, evitando que la inflación erosione sus ingresos y promoviendo la estabilidad institucional y operativa de las Fuerzas Armadas.

CUÁNTO COBRARÁN LAS FUERZAS ARMADAS CON EL NUEVO AUMENTO EN OCTUBRE

Los sueldos actualizados representan los valores básicos, a los cuales pueden sumarse diversas asignaciones complementarias según la función, antigüedad y otros factores.

A continuación, los haberes básicos mensuales que se aplican desde octubre, clasificados por rangos y jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas: Jerarquía Sueldo básico (pesos argentinos) Teniente General, Almirante, Brigadier General $2.779.344 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $2.478.563 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.258.217 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $1.977.999 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.738.692 Mayor, Capitán de Corbeta $1.369.800 Capitán, Teniente de Navío $1.134.465 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.009.040 Teniente, Teniente de Corbeta $909.683 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $823.875

En cuanto a suboficiales y personal de jerarquías inferiores, los salarios básicos quedan así:

Jerarquía Sueldo básico (pesos argentinos) Suboficial Mayor $1.404.956 Suboficial Principal $1.245.527 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.104.177 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $971.246 Sargento, Cabo Principal $871.959 Cabo Primero $782.532 Cabo, Cabo Segundo $724.278 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $659.720 Voluntario 2da., Marinero 2da. $610.510

Estas cifras reflejan un compromiso estatal por mantener la estabilidad económica del personal militar en un contexto de aumento generalizado de precios y ajustes económicos.

El ajuste salarial para las Fuerzas Armadas no solo implica una mejora económica para el personal en actividad, sino que también condiciona el funcionamiento y la eficacia de estas instituciones a largo plazo. En un contexto global y regional complejo, con desafíos en materia de seguridad y defensa, el Estado argentino ratifica su intención de sostener un presupuesto compatible con las necesidades de las fuerzas.

Más allá de la renovación ministerial que ocurrirá en diciembre, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con estos incrementos y con la administración responsable de los recursos asignados a Defensa. El gasto que demanda esta actualización será cubierto con créditos específicos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, en la órbita del Ministerio de Defensa.